Карты зарядок не врут: какие области России уже подсели на электромобили

Аналитики отмечают: интерес россиян к электромобилям уже нельзя считать экзотикой. Пусть темпы роста пока далеки от европейских, но тенденция очевидна — всё больше водителей пересаживаются на экологичные машины. Особенно активно это происходит в крупных городах, где развита зарядная инфраструктура и действуют программы льготного налогообложения.

Где электромобили прижились быстрее всего

По данным аналитика Сергея Целикова, за восемь месяцев текущего года в России зарегистрировали 25,2 тысячи новых машин с электродвигателями. В эту статистику вошли как полностью электрические модели (BEV), так и подключаемые гибриды (PHEV).

"Среди прочих регионов России с самой большой "электрификацией легкового автотранспорта" можно выделить Краснодарский край (6%), Татарстан (2,5%) и Свердловскую область (2,3%)", — отметил аналитик Сергей Целиков.

Почти половина всех проданных электрокаров пришлась на Москву и Подмосковье — здесь зарегистрировано 11,3 тысячи машин, то есть 45% от общего числа. Это неудивительно: в столичном регионе активно развивается сеть зарядных станций, а владельцы электрокаров освобождены от транспортного налога и могут бесплатно парковаться в центре города.

Второе место занимает Санкт-Петербург с Ленинградской областью — около 8% от всех новых регистраций. Южные и промышленно развитые регионы также демонстрируют динамику. Краснодарский край и Татарстан входят в пятёрку лидеров по количеству "электрических" машин, а Свердловская область показывает уверенный рост благодаря поддержке со стороны крупных автопроизводителей и локальных инициатив по развитию зарядной инфраструктуры.

Регионы с растущим интересом

Помимо лидеров, есть регионы, где электромобили пока только набирают популярность. Ростовская область, Крым и Севастополь демонстрируют примерно одинаковые показатели — около 1,8-1,9%. Чуть отстают Челябинская, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области, где доля электрокаров не превышает 1,5%. Однако именно здесь активно появляются первые частные зарядные станции и клубы владельцев электромобилей.

Позитивная динамика наблюдается также в Дагестане, Пермском, Ставропольском краях и Воронежской области — каждый из этих регионов занял около 1% в общем объёме продаж. Для сравнения: ещё два года назад показатели не дотягивали и до 0,3%.

Какие модели выбирают россияне

Среди полностью электрических автомобилей лидером остаётся Zeekr 001 — за год продано более тысячи экземпляров. Модель полюбилась за удачное сочетание запаса хода, комфорта и динамики. В сегменте подключаемых гибридов (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) на первом месте Voyah Free, который выбрали свыше трёх тысяч покупателей.

Для российского рынка характерна ориентация на премиум и средний ценовой сегмент: покупатели предпочитают просторные кроссоверы с запасом хода от 500 километров и возможностью подзарядки от обычной розетки.

Сравнение: BEV и PHEV

Параметр BEV (полностью электрический) PHEV (подключаемый гибрид) Двигатель Только электромотор Электромотор + ДВС Запас хода До 600 км До 1000 км (с ДВС) Зарядка Только от сети От сети и от двигателя Обслуживание Дешевле Дороже Популярность в РФ Растёт медленно Быстрее, благодаря универсальности

Как выбрать электромобиль: пошагово

Определите назначение - для города подойдёт компактный BEV, для дальних поездок лучше PHEV. Проверьте инфраструктуру - наличие зарядных станций рядом с домом или офисом. Оцените бюджет - средняя цена нового электромобиля в России составляет 4-5 млн рублей. Учтите климат - в северных регионах запас хода зимой снижается до 30%. Сравните сервис и гарантию - у китайских брендов она часто дольше, чем у европейских.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупка электромобиля без учёта инфраструктуры.

Последствие: сложности с подзарядкой, особенно в регионах без сетевых станций.

Альтернатива: рассмотреть гибрид (PHEV), который можно дозаряжать от ДВС.

• Ошибка: использование бытовой розетки без адаптера.

Последствие: перегрев сети и риск короткого замыкания.

Альтернатива: установка сертифицированного домашнего зарядного устройства (Wallbox).

• Ошибка: игнорирование обновлений ПО.

Последствие: снижение эффективности батареи и системы рекуперации.

Альтернатива: регулярное обновление программного обеспечения через фирменное приложение.

А что если зарядная станция далеко?

Владельцы электромобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда ближайшая зарядка находится за десятки километров. Решение — покупка портативного зарядного устройства или установка Wallbox дома. В городах с частным сектором это становится всё популярнее: при подключении к бытовой сети зарядка занимает 6-8 часов, что удобно для ночной подзарядки.

Плюсы и минусы электромобилей

Плюсы Минусы Экономия на топливе Высокая цена при покупке Низкий уровень шума Дефицит зарядных станций Бесплатная парковка в крупных городах Потеря ёмкости батареи со временем Экологичность Сложность обслуживания в регионах Налоговые льготы и "зелёные" программы Ограниченный выбор моделей

FAQ

Какой электромобиль самый надёжный для российских условий?

Zeekr 001 и BYD Tang считаются оптимальными благодаря адаптированной подвеске и устойчивости к морозам.

Сколько стоит зарядка электромобиля?

В среднем — 2-3 рубля за киловатт-час, что примерно в 5 раз дешевле бензина.

Что лучше: электрокар или гибрид?

Если живёте в большом городе и редко выезжаете за его пределы — BEV. Для путешествий и пригородных маршрутов удобнее PHEV.

Мифы и правда

• Миф: электромобиль не заводится зимой.

Правда: современные модели имеют систему подогрева батареи и легко запускаются при -25 °C.

• Миф: батарея выходит из строя через три года.

Правда: средний срок службы — 8-10 лет, после чего ёмкость снижается не более чем на 20%.

• Миф: зарядка занимает целый день.

Правда: при использовании быстрой станции 80% ёмкости восстанавливается за 30-40 минут.

Исторический контекст

Первые электромобили появились в России ещё в начале XX века. В 1901 году инженер Ипполит Романов представил электрический экипаж, способный проехать до 60 километров на одном заряде. Однако развитие направления остановилось из-за дешёвого бензина. Новый всплеск интереса пришёл лишь в 2010-х, когда на рынке появились Tesla и китайские аналоги. Сегодня Россия постепенно возвращается к электрическому транспорту, опираясь на собственные разработки и опыт мировых брендов.

3 интересных факта