США сворачивают поддержку "зелёного" транспорта — удар по рынку уже начался

Решение американских властей о сворачивании программы льгот для электромобилей стало заметным поворотом в политике поддержки "зелёного" транспорта. До конца сентября обладатели наклеек "Clean Air Vehicle" могли пользоваться выделенными полосами для совместных поездок (HOV-lanes), даже если ехали в одиночку. Теперь это преимущество отменено: право на проезд сохраняется лишь при наличии нескольких пассажиров в салоне.

Как менялись правила

Изначально инициатором программы выступила Калифорния. Ещё в начале 2000-х водителям электрокаров и гибридов выдавались специальные наклейки, открывающие доступ к свободным полосам движения. С течением времени к инициативе присоединились и федеральные власти. Такая привилегия стала серьёзным стимулом: только в одном штате было роздано более миллиона "чистых" стикеров.

"Отмена такой программы коснется для сотен тысяч водителей Калифорнии — это проигрышная ситуация. Мы призываем федеральное правительство сохранить доступ к HOV-полосам", — заявил руководитель Департамента транспорта Калифорнии Стив Гордон.

Последствия для водителей

Для калифорнийцев решение стало особенно болезненным: льгота действовала более 20 лет. Водители не только экономили время в пробках, но и получали скидки на платных дорогах. Теперь придётся снова стоять в общем потоке или искать пассажиров для поездки по правилам.

Многие автовладельцы считают, что отмена льгот противоречит заявленным экологическим целям. Ведь именно доступ к HOV-полосам делал электромобиль более привлекательным для горожан.

Политический контекст

Ещё в 2021 году Конгресс под руководством президента Джо Байдена принял решение не продлевать действие федеральной программы. Администрация Дональда Трампа окончательно закрепила этот курс. Более того, в июне нынешнего года Трамп снял запрет на продажу бензиновых машин в Калифорнии, который должен был вступить в силу с 2035 года.

Эти шаги демонстрируют сдвиг приоритетов: акцент делается на свободе выбора потребителя и поддержке традиционного автопрома, а не на ускоренной "зелёной" трансформации.

Почему это важно для рынка

Американский авторынок долгое время держался на субсидиях и налоговых льготах для электрокаров. Помимо HOV-программ, действовали скидки при покупке новых моделей, преференции для зарядной инфраструктуры и гранты для производителей батарей. Отмена отдельных привилегий может замедлить темпы роста.

Калифорния традиционно задавала тон: именно здесь фиксировался крупнейший спрос на Tesla, Chevrolet Bolt, Nissan Leaf и другие модели. Теперь многие эксперты прогнозируют снижение привлекательности электромобилей на вторичном рынке, так как покупатели будут учитывать отсутствие дорожных бонусов.