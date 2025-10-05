Подключил к Wi-Fi — получил угрозу: когда интернет превращает технику в террориста

Опасность взлома робототехники и электромобилей становится всё более актуальной темой. С ростом цифровизации и подключения устройств к сетям Wi-Fi и мобильному интернету возникает риск их использования в качестве инструментов кибератак и даже террористических актов. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Цифровая уязвимость техники

По словам депутата, любая современная техника управляется программным обеспечением, и полностью защитить её от взлома невозможно.

"Любой робот управляется программным обеспечением… Конечно, каждый такой робот может быть взломан. Любой специалист по кибербезопасности говорит о том, что невозможно на 100% защитить ни одну инфраструктуру", — сказал Свинцов.

Электромобили и роботы, оснащённые SIM-картами и подключённые к интернету, в большей степени подвержены рискам. По сути, любое подключение к сети открывает возможность для злоумышленников перехватить управление.

Опасность для автомобилей

Современные автомобили на 95% зависят от электронных систем и сигналов, управляющих электродвигателями, отметил депутат. Это делает их потенциальной целью для кибератак.

"Любой автомобиль может быть взломан, любой автомобиль может быть направлен в стену, он может быть направлен на встречную полосу", — подчеркнул Свинцов.

Он добавил, что подобные угрозы касаются не только транспорта, но и домашних роботов, которые могут использоваться для повреждения инфраструктуры или причинения вреда людям.

Сценарии террористических атак

Свинцов предупредил, что в ближайшие годы количество террористических актов с участием электромобилей и роботов может значительно возрасти.

"В ближайшее время мы увидим огромное количество террористических атак с помощью электрических автомобилей, которые будут врезаться в остановки, на огромной скорости врезаться друг в друга", — заявил депутат.

Подобные случаи, по его мнению, будут напоминать трагедии, когда террористы в Европе использовали для атак обычные автомобили с ДВС.

Сравнение угроз

Тип угрозы Примеры прошлого Потенциальные риски будущего Обычные автомобили (ДВС) Теракты с наездом на толпу Снижается с переходом на электромобили Электромобили и подключённые авто Хакерский взлом и ДТП Атаки на остановки, массовые аварии Роботы Пока ограничено хулиганством Использование оружия, разрушение инфраструктуры

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подключать роботов напрямую к интернету.

Последствие: риск перехвата управления.

Альтернатива: ограниченные режимы работы без доступа к сетям.

Ошибка: отсутствие системного мониторинга киберугроз.

Последствие: незаметное вмешательство и атаки.

Альтернатива: создание национальной системы киберзащиты для транспорта и IoT.

Ошибка: игнорировать обучение пользователей.

Последствие: рост числа взломов через банальные ошибки.

Альтернатива: программы цифровой грамотности для владельцев техники.

Советы шаг за шагом: как снизить риски

Производителям — минимизировать количество подключений к интернету и использовать автономные режимы. Владельцам — регулярно обновлять прошивки и проверять настройки безопасности. Государству — разрабатывать единые стандарты киберзащиты для умных автомобилей и роботов. Сервисным центрам — проводить диагностику не только механических, но и цифровых систем. Инвесторам и стартапам — закладывать в продукты безопасность как базовый элемент, а не дополнительную функцию.

А что если угрозу недооценить?

Игнорирование проблемы может привести к тому, что роботы и автомобили станут "оружием на колёсах", доступным для киберпреступников. По словам Свинцова, даже единичные случаи атак могут подорвать доверие к технологиям и затормозить развитие рынка электротранспорта и сервисной робототехники.

Плюсы и минусы роботизации транспорта

Плюсы Минусы Экологичность и снижение выбросов Уязвимость к кибератакам Автоматизация и удобство для водителей Возможность использования в терактах Развитие цифровых сервисов Зависимость от программного обеспечения Новые рабочие места в IT-секторе Опасность для пассажиров при взломе

FAQ

Можно ли полностью защитить автомобиль или робота от взлома?

Нет, на 100% безопасность не гарантирована, но можно минимизировать риски.

Чем опасен доступ к интернету?

Он открывает путь для удалённого управления устройством.

Как пользователям защитить себя?

Следить за обновлениями, использовать официальные сервисы и избегать взломанных прошивок.

Мифы и правда

Миф: электромобили безопаснее обычных.

Правда: с точки зрения экологии — да, но они уязвимы для хакеров.

Миф: роботы-помощники не могут причинить вред.

Правда: при взломе они способны нанести ущерб инфраструктуре или людям.

Миф: угроза касается только военной техники.

Правда: под ударом любое подключённое устройство, включая бытовые.

3 факта о киберугрозах в транспорте

• Уже сегодня проводятся тесты, где исследователи берут под контроль автомобиль дистанционно.

• По оценкам экспертов, 90% новых авто подключены к интернету.

• В Японии и США разрабатываются законы о стандартах киберзащиты для "умных машин".

Исторический контекст