Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Искусственный интеллект в тумане
Искусственный интеллект в тумане
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:28

Подключил к Wi-Fi — получил угрозу: когда интернет превращает технику в террориста

Госдума: электромобили могут стать "оружием на колёсах" для террористов

Опасность взлома робототехники и электромобилей становится всё более актуальной темой. С ростом цифровизации и подключения устройств к сетям Wi-Fi и мобильному интернету возникает риск их использования в качестве инструментов кибератак и даже террористических актов. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Цифровая уязвимость техники

По словам депутата, любая современная техника управляется программным обеспечением, и полностью защитить её от взлома невозможно.

"Любой робот управляется программным обеспечением… Конечно, каждый такой робот может быть взломан. Любой специалист по кибербезопасности говорит о том, что невозможно на 100% защитить ни одну инфраструктуру", — сказал Свинцов.

Электромобили и роботы, оснащённые SIM-картами и подключённые к интернету, в большей степени подвержены рискам. По сути, любое подключение к сети открывает возможность для злоумышленников перехватить управление.

Опасность для автомобилей

Современные автомобили на 95% зависят от электронных систем и сигналов, управляющих электродвигателями, отметил депутат. Это делает их потенциальной целью для кибератак.

"Любой автомобиль может быть взломан, любой автомобиль может быть направлен в стену, он может быть направлен на встречную полосу", — подчеркнул Свинцов.

Он добавил, что подобные угрозы касаются не только транспорта, но и домашних роботов, которые могут использоваться для повреждения инфраструктуры или причинения вреда людям.

Сценарии террористических атак

Свинцов предупредил, что в ближайшие годы количество террористических актов с участием электромобилей и роботов может значительно возрасти.

"В ближайшее время мы увидим огромное количество террористических атак с помощью электрических автомобилей, которые будут врезаться в остановки, на огромной скорости врезаться друг в друга", — заявил депутат.

Подобные случаи, по его мнению, будут напоминать трагедии, когда террористы в Европе использовали для атак обычные автомобили с ДВС.

Сравнение угроз

Тип угрозы Примеры прошлого Потенциальные риски будущего
Обычные автомобили (ДВС) Теракты с наездом на толпу Снижается с переходом на электромобили
Электромобили и подключённые авто Хакерский взлом и ДТП Атаки на остановки, массовые аварии
Роботы Пока ограничено хулиганством Использование оружия, разрушение инфраструктуры

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подключать роботов напрямую к интернету.
    Последствие: риск перехвата управления.
    Альтернатива: ограниченные режимы работы без доступа к сетям.

  • Ошибка: отсутствие системного мониторинга киберугроз.
    Последствие: незаметное вмешательство и атаки.
    Альтернатива: создание национальной системы киберзащиты для транспорта и IoT.

  • Ошибка: игнорировать обучение пользователей.
    Последствие: рост числа взломов через банальные ошибки.
    Альтернатива: программы цифровой грамотности для владельцев техники.

Советы шаг за шагом: как снизить риски

  1. Производителям — минимизировать количество подключений к интернету и использовать автономные режимы.

  2. Владельцам — регулярно обновлять прошивки и проверять настройки безопасности.

  3. Государству — разрабатывать единые стандарты киберзащиты для умных автомобилей и роботов.

  4. Сервисным центрам — проводить диагностику не только механических, но и цифровых систем.

  5. Инвесторам и стартапам — закладывать в продукты безопасность как базовый элемент, а не дополнительную функцию.

А что если угрозу недооценить?

Игнорирование проблемы может привести к тому, что роботы и автомобили станут "оружием на колёсах", доступным для киберпреступников. По словам Свинцова, даже единичные случаи атак могут подорвать доверие к технологиям и затормозить развитие рынка электротранспорта и сервисной робототехники.

Плюсы и минусы роботизации транспорта

Плюсы Минусы
Экологичность и снижение выбросов Уязвимость к кибератакам
Автоматизация и удобство для водителей Возможность использования в терактах
Развитие цифровых сервисов Зависимость от программного обеспечения
Новые рабочие места в IT-секторе Опасность для пассажиров при взломе

FAQ

Можно ли полностью защитить автомобиль или робота от взлома?
Нет, на 100% безопасность не гарантирована, но можно минимизировать риски.

Чем опасен доступ к интернету?
Он открывает путь для удалённого управления устройством.

Как пользователям защитить себя?
Следить за обновлениями, использовать официальные сервисы и избегать взломанных прошивок.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили безопаснее обычных.
    Правда: с точки зрения экологии — да, но они уязвимы для хакеров.

  • Миф: роботы-помощники не могут причинить вред.
    Правда: при взломе они способны нанести ущерб инфраструктуре или людям.

  • Миф: угроза касается только военной техники.
    Правда: под ударом любое подключённое устройство, включая бытовые.

3 факта о киберугрозах в транспорте

• Уже сегодня проводятся тесты, где исследователи берут под контроль автомобиль дистанционно.
• По оценкам экспертов, 90% новых авто подключены к интернету.
• В Японии и США разрабатываются законы о стандартах киберзащиты для "умных машин".

Исторический контекст

  1. 2015 год — первое публичное исследование, когда хакеры удалённо остановили Jeep Cherokee.

  2. 2018 год — массовое распространение беспилотных прототипов и первые тревоги о киберугрозах.

  3. 2020-е годы — рост числа подключённых автомобилей и домашних роботов.

  4. 2025 год — российские парламентарии обсуждают угрозу терактов с использованием электромобилей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый смартфон Honor X9d получил батарею 8300 мАч и защиту IP69K сегодня в 21:18
Крепче стали, ярче солнца: Honor X9d — смартфон, который работает там, где другие ломаются

В России стартуют продажи Honor X9d — смартфона с аккумулятором 8300 мАч, экраном 6000 нит и защитой IP69K. Новинка поступит в продажу в октябре.

Читать полностью » Google ограничит установку непроверенных APK-файлов на Android сегодня в 20:59
Эра свободного Android заканчивается: как Google возьмёт под контроль каждый файл

Android ужесточает политику безопасности: с 2025 года система не позволит устанавливать приложения от непроверенных разработчиков, даже если они скачаны из сторонних источников.

Читать полностью » Leverage Edu перенаправляет потоки студентов на Европу и Ближний Восток из-за визовых кризисов сегодня в 19:18
Когда визы закрываются — открываются новые страны: как Leverage спасает мечты студентов

Индийский стартап Leverage Edu вышел на прибыль, расширился до 27 стран и готовится к IPO в 2026 году, несмотря на кризис в международном образовании.

Читать полностью » iPhone 17 Pro Max признан самым высокооценённым устройством Apple по версии AnTuTu сегодня в 18:59
Старики дали жару: какой гаджет Apple собрал почти 100 % "сердечек" от пользователей

Новый iPhone 17 Pro Max стал абсолютным лидером рейтинга AnTuTu, опередив даже легендарные модели прошлых лет. Чем он заслужил такую любовь пользователей?

Читать полностью » Индия потребовала блокировки 25 офшорных криптобирж за работу без регистрации сегодня в 17:18
Крипта на вылет: Индия начала зачистку незарегистрированных платформ

Индия усилила контроль над офшорными криптобиржами: 25 площадок получили уведомления FIU за работу без регистрации и нарушение правил AML.

Читать полностью » Wired: бюджетные Nothing Headphones и Soundcore обошли Apple и Sony в тесте звука сегодня в 16:54
Бренд ослеп, звук прозрел: как дешёвые наушники обошли Apple и Sony по качеству

Слепое тестирование шести популярных наушников поставило под сомнение репутацию премиум-моделей: неожиданно лучшими оказались устройства среднего ценового сегмента.

Читать полностью » Perplexity поглощает Visual Electric: сервис закроется через 90 дней сегодня в 15:27
AI-холст закрылся, но краски остались: Perplexity получает команду Visual Electric

Стартап Visual Electric объявил о присоединении к Perplexity. Продукт закроется через 90 дней, а технологии компании могут стать частью новых решений.

Читать полностью » Исследователи цифровых трендов отметили рост интереса молодёжи к стационарным телефонам сегодня в 14:58
Неожиданный тренд заставил пыльные телефоны ожить: почему молодёжь отказывается от смартфонов

Зумеры неожиданно увлеклись стационарными телефонами: они ищут старые модели, украшают ими комнаты и даже подключают к iPhone через Bluetooth.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Эксперт Вульф: тренировки раз в неделю могут давать результат при правильной нагрузке
Красота и здоровье
Учёный рассказала, как УФ-сушка помогает против запаха обуви
Наука
В Египте обнаружена уникальная стела с иероглифическим текстом Канопского указа
Туризм
Таиланд планирует обязать туристов платить 300 батов за въезд в страну
Питомцы
Врачи предупредили: ожирение у животных повышает риск диабета и болезней сердца
Красота и здоровье
Дерматологи: сокращение числа косметических средств улучшает состояние кожи и снижает аллергические реакции
Дом
Лавровый лист помогает очищать воздух и устранять запахи в доме
Технологии
Xiaomi 17 обошёл iPhone 17 по времени работы батареи в независимом тесте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet