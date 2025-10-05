Подключил к Wi-Fi — получил угрозу: когда интернет превращает технику в террориста
Опасность взлома робототехники и электромобилей становится всё более актуальной темой. С ростом цифровизации и подключения устройств к сетям Wi-Fi и мобильному интернету возникает риск их использования в качестве инструментов кибератак и даже террористических актов. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Цифровая уязвимость техники
По словам депутата, любая современная техника управляется программным обеспечением, и полностью защитить её от взлома невозможно.
"Любой робот управляется программным обеспечением… Конечно, каждый такой робот может быть взломан. Любой специалист по кибербезопасности говорит о том, что невозможно на 100% защитить ни одну инфраструктуру", — сказал Свинцов.
Электромобили и роботы, оснащённые SIM-картами и подключённые к интернету, в большей степени подвержены рискам. По сути, любое подключение к сети открывает возможность для злоумышленников перехватить управление.
Опасность для автомобилей
Современные автомобили на 95% зависят от электронных систем и сигналов, управляющих электродвигателями, отметил депутат. Это делает их потенциальной целью для кибератак.
"Любой автомобиль может быть взломан, любой автомобиль может быть направлен в стену, он может быть направлен на встречную полосу", — подчеркнул Свинцов.
Он добавил, что подобные угрозы касаются не только транспорта, но и домашних роботов, которые могут использоваться для повреждения инфраструктуры или причинения вреда людям.
Сценарии террористических атак
Свинцов предупредил, что в ближайшие годы количество террористических актов с участием электромобилей и роботов может значительно возрасти.
"В ближайшее время мы увидим огромное количество террористических атак с помощью электрических автомобилей, которые будут врезаться в остановки, на огромной скорости врезаться друг в друга", — заявил депутат.
Подобные случаи, по его мнению, будут напоминать трагедии, когда террористы в Европе использовали для атак обычные автомобили с ДВС.
Сравнение угроз
|Тип угрозы
|Примеры прошлого
|Потенциальные риски будущего
|Обычные автомобили (ДВС)
|Теракты с наездом на толпу
|Снижается с переходом на электромобили
|Электромобили и подключённые авто
|Хакерский взлом и ДТП
|Атаки на остановки, массовые аварии
|Роботы
|Пока ограничено хулиганством
|Использование оружия, разрушение инфраструктуры
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: подключать роботов напрямую к интернету.
Последствие: риск перехвата управления.
Альтернатива: ограниченные режимы работы без доступа к сетям.
-
Ошибка: отсутствие системного мониторинга киберугроз.
Последствие: незаметное вмешательство и атаки.
Альтернатива: создание национальной системы киберзащиты для транспорта и IoT.
-
Ошибка: игнорировать обучение пользователей.
Последствие: рост числа взломов через банальные ошибки.
Альтернатива: программы цифровой грамотности для владельцев техники.
Советы шаг за шагом: как снизить риски
-
Производителям — минимизировать количество подключений к интернету и использовать автономные режимы.
-
Владельцам — регулярно обновлять прошивки и проверять настройки безопасности.
-
Государству — разрабатывать единые стандарты киберзащиты для умных автомобилей и роботов.
-
Сервисным центрам — проводить диагностику не только механических, но и цифровых систем.
-
Инвесторам и стартапам — закладывать в продукты безопасность как базовый элемент, а не дополнительную функцию.
А что если угрозу недооценить?
Игнорирование проблемы может привести к тому, что роботы и автомобили станут "оружием на колёсах", доступным для киберпреступников. По словам Свинцова, даже единичные случаи атак могут подорвать доверие к технологиям и затормозить развитие рынка электротранспорта и сервисной робототехники.
Плюсы и минусы роботизации транспорта
|Плюсы
|Минусы
|Экологичность и снижение выбросов
|Уязвимость к кибератакам
|Автоматизация и удобство для водителей
|Возможность использования в терактах
|Развитие цифровых сервисов
|Зависимость от программного обеспечения
|Новые рабочие места в IT-секторе
|Опасность для пассажиров при взломе
FAQ
Можно ли полностью защитить автомобиль или робота от взлома?
Нет, на 100% безопасность не гарантирована, но можно минимизировать риски.
Чем опасен доступ к интернету?
Он открывает путь для удалённого управления устройством.
Как пользователям защитить себя?
Следить за обновлениями, использовать официальные сервисы и избегать взломанных прошивок.
Мифы и правда
-
Миф: электромобили безопаснее обычных.
Правда: с точки зрения экологии — да, но они уязвимы для хакеров.
-
Миф: роботы-помощники не могут причинить вред.
Правда: при взломе они способны нанести ущерб инфраструктуре или людям.
-
Миф: угроза касается только военной техники.
Правда: под ударом любое подключённое устройство, включая бытовые.
3 факта о киберугрозах в транспорте
• Уже сегодня проводятся тесты, где исследователи берут под контроль автомобиль дистанционно.
• По оценкам экспертов, 90% новых авто подключены к интернету.
• В Японии и США разрабатываются законы о стандартах киберзащиты для "умных машин".
Исторический контекст
-
2015 год — первое публичное исследование, когда хакеры удалённо остановили Jeep Cherokee.
-
2018 год — массовое распространение беспилотных прототипов и первые тревоги о киберугрозах.
-
2020-е годы — рост числа подключённых автомобилей и домашних роботов.
-
2025 год — российские парламентарии обсуждают угрозу терактов с использованием электромобилей.
