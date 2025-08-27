Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ключ в замке зажигания
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:12

Зарядки нет, время уходит: владельцы массово возвращаются к бензину

Владельцы электрокаров жалуются на высокие цены и пересаживаются на бензиновые машины

Сегодня всё чаще можно услышать истории о том, как владельцы электрокаров неожиданно возвращаются к привычным бензиновым машинам. Причины у каждого свои, но в основе почти всегда лежат бытовые сложности, о которых редко говорят в рекламных буклетах.

Опыт Кристофа: Tesla против реальности

Кристоф пользовался Tesla Model Y, которую ему предоставила компания. Однако дома зарядки не было, а ближайший Supercharger находился возле офиса. Два-три раза в неделю приходилось тратить по 35 минут на подзарядку. В условиях плотного графика это оказалось неподъёмным. В итоге он пересел на бензиновый внедорожник.

"Жить там стало невозможно"

С похожими проблемами столкнулась и владелица ресторана: в её районе просто не оказалось доступных зарядных станций. "Жить там стало невозможно", — призналась она и пересела на компактный автомобиль с бензиновым двигателем.

Преимущества и реальность

На бумаге электромобили выглядят идеально:

  • отсутствие вредных выбросов,
  • заметное сокращение углеродного следа,
  • тишина и комфорт в движении.

Но на практике всё упирается в слабую инфраструктуру. В крупных городах зарядок становится больше, а вот в регионах ситуация по-прежнему далека от идеальной.

Время и деньги как новые "топливные расходы"

Особенно тяжело приходится тем, кто часто ездит на дальние расстояния. Даже с новыми моделями приходится мириться с 30-40 минутами простоя на каждой остановке. Один из парижских руководителей, отказавшийся от электромобиля после двух лет владения, признался: "Время — это топливо, которого у нас нет".

Есть и финансовый барьер. Электрокары стоят дороже, а рост цен на электроэнергию и новые налоги делают эксплуатацию менее выгодной. При этом разница в стоимости между бензиновыми и электрическими моделями кажется для многих покупателей непреодолимой.

Почему бензин снова выигрывает

Отзывы владельцев подтверждают: привлекательность электромобиля снижается из-за трёх факторов — высокой цены, недостатка зарядных станций и страха перед ростом тарифов на электричество. Поэтому бензиновый двигатель для многих остаётся практичным аргументом, особенно если речь идёт о повседневных поездках в районах с плохим покрытием зарядной сетью.

