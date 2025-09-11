Заряд кончился: рынок электрокаров в России стремительно умирает

В первые месяцы 2025 года рынок электромобилей в России пережил заметный спад: продажи упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Если в январе-июле 2024-го было реализовано более 11 тысяч электрокаров, то за тот же период 2025-го — всего 5655 машин. При этом доля "электричек" на рынке снизилась с 1,3% до 0,9%. Для отрасли, еще недавно считавшейся "будущим автопрома", такой результат стал тревожным сигналом.

Почему покупатели остыли к электрокарам

Еще пару лет назад электромобили воспринимались как символ прогресса и моды. Их обладатели подчеркивали экологичность, технологичность и статусность. Но сегодня энтузиазм сменился прагматикой: покупатели все чаще обращают внимание не на "тренд", а на реальные эксплуатационные условия.

Во-первых, сказываются цены. Даже самые доступные модели остаются дороже аналогов с ДВС или гибридов. Проект отечественного электромобиля "Атом", который должен выйти под брендом "Москвич", обещает цену "до 4 миллионов рублей", и для многих семей это неподъемно.

Во-вторых, ограничивает инфраструктура. Несмотря на постепенный рост количества зарядных станций, особенно быстрых, их по-прежнему мало. За пределами крупных городов владельцы рискуют столкнуться с "тревогой за зарядку".

И, наконец, свою роль сыграли государственные решения: увеличение утилизационного сбора и ужесточение таможенных правил затруднили импорт. В результате машины стали не только дорогими, но и труднодоступными.

Мировая картина: рост и противоречия

В глобальном масштабе электромобили не теряют актуальности. В 2024 году их продажи составили рекордные 17 миллионов, а доля превысила 20% от мирового рынка новых авто. Китай удерживает лидерство: почти каждая вторая проданная там машина — электрическая. США уверенно наращивают темпы, а вот Европа столкнулась с падением продаж из-за сокращения субсидий.

Такое расслоение подчеркивает: развитие рынка напрямую зависит от поддержки государства и зрелости инфраструктуры. Там, где оба фактора присутствуют, электромобили становятся нормой, а не экзотикой.

Мнения экспертов

"Электромобили нужны, но на переход нужно время", — сказал генеральный директор ООО "ЭМ Рус" Илья Рашкин.

Он сравнил ситуацию с появлением iPhone: сначала — диковинка, потом — необходимость. По его мнению, через 3-5 лет в России произойдет массовый переход к "электричкам", поскольку уже запускаются программы поддержки и развития зарядной инфраструктуры.

"Автомобили с аккумуляторами в России находятся на особом положении", — отметил руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев.

Эксперт напомнил, что первые электрокары в Россию завозили энтузиасты еще в "нулевых", но массовому рынку они были не по карману. Сегодня ситуация повторяется: новые проекты выходят с завышенными ценами, хотя интерес к теме остается.

"Мировой рынок электромобилей демонстрирует разнонаправленную динамику", — заявил директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх.

По его словам, Россия отстает из-за дороговизны и слабой инфраструктуры. При этом гибриды показывают куда более уверенный рост, поскольку привычнее для покупателей и снимают страх перед отсутствием зарядки.