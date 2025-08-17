Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
© Wikipedia by Kevin Ward is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:42

Электрический монстр вместо ревущего V8: что Chevrolet задумал с Camaro

Chevrolet выпустит электрический Camaro в кузове кроссовера в 2026 году

Chevrolet готовит один из самых неожиданных поворотов в истории своих культовых моделей. Легендарный Camaro, который многие привыкли видеть в облике маслкара с ревущим двигателем, может уже через пару лет появиться в совершенно новом формате — как электрический кроссовер.

Новый облик легенды

Производство классического Camaro завершилось в 2023 году, и поклонники марки ожидали лишь ностальгических упоминаний о "железной легенде". Однако инсайдеры утверждают, что уже в 2026-м Chevrolet представит модель, которая сможет напрямую конкурировать с Ford Mustang Mach-E.

Автомобиль будет построен на современной платформе Ultium, которую General Motors активно развивает для всей своей линейки электромобилей. По информации портала CarScoops, в ход пойдут батареи на 85 и 102 кВт⋅ч — те же, что используются в Blazer EV.

Техническая начинка

Базовая версия будущего Camaro, по данным источников, получит задний привод и мощность порядка 365 л. с. Для тех, кто предпочитает полный привод, предусмотрена версия с примерно 300 л. с., но более высоким крутящим моментом.

Наибольший интерес вызывает Camaro SS. Если слухи подтвердятся, то модель унаследует силовую установку от Blazer EV SS. Это означает внушительные 615 л. с. под капотом. А топовый вариант Camaro ZL1 может и вовсе получить трёхмоторную систему от GMC Hummer EV — её мощность достигает 1000 л. с.

"Если Chevrolet решится на выпуск ZL1 в таком формате, это будет настоящий электромонстр", — отмечают эксперты.

Переключение стратегии

Ещё недавно в автомобильных кругах обсуждались планы по созданию спортивного седана Chevrolet, который мог бы заменить одновременно Camaro и Malibu и составить конкуренцию Dodge Charger. Но похоже, вектор развития бренда теперь полностью смещён в сторону электрических кроссоверов.

