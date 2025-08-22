Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Greg Gjerdingen from Willmar, USA is licensed under CC BY 2.0
Опубликована сегодня в 12:20

Blackwing ждёт твердотельных батарей: пока лишь мечта инженеров Cadillac

Cadillac не выпускает электрический Blackwing из-за ограничений батарей и слабого рынка

Идея электрического Blackwing витает в воздухе — инженеры Cadillac об этом уже думали. Но ждать его в ближайшее время не стоит: мешают две ключевые вещи — технологии и спрос.

Что сказал Cadillac

На презентации Cadillac Lyriq V 2026 ведущий инженер проекта Алекс Досс откровенно признался:

"Электрического Blackwing пока нет. Но он может появиться. Просто технологии и рынок ещё не готовы".

По его словам, разница между версиями V и Blackwing принципиальна. Первые — это спортивные, но сбалансированные машины для города. А Blackwing должен быть трековым монстром, способным выдерживать нагрузки при ежедневной эксплуатации.

Технологический барьер

Главная проблема — батареи. Современные аккумуляторы тяжёлые и перегреваются на треке. Для стабильных результатов нужны огромные системы охлаждения, а это лишний вес и снижение эффективности.

Надежда связана с развитием твердотельных батарей. Именно они могут обеспечить лёгкость и выносливость. Honda и Nissan активно работают над этой технологией, и, по слухам, в 2028 году появится спорткар уровня Acura NSX с твердотельными АКБ.

Второй фактор — спрос

Даже если технологии подтянутся, нужен рынок. Досс отметил:

"Сейчас спроса на электрический Blackwing в нужных масштабах нет. Чтобы оправдать вложения, нужен объём, которого пока не наблюдается".

Что дальше

Cadillac не отказывается от идеи, но пока ждёт. Между тем конкуренты уже двигаются вперёд:

Hyundai Ioniq 5 N стал "Лучшим EV 2024 года" по версии The Drive,
готовится более изящный Ioniq 6 N, а Porsche Taycan по-прежнему задаёт тон, хоть его продажи и просели.

Таким образом, электрический Blackwing — это вопрос не "если", а "когда". Просто придётся подождать, пока технологии и покупатели будут к нему готовы.

