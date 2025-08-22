Blackwing ждёт твердотельных батарей: пока лишь мечта инженеров Cadillac
Идея электрического Blackwing витает в воздухе — инженеры Cadillac об этом уже думали. Но ждать его в ближайшее время не стоит: мешают две ключевые вещи — технологии и спрос.
Что сказал Cadillac
На презентации Cadillac Lyriq V 2026 ведущий инженер проекта Алекс Досс откровенно признался:
"Электрического Blackwing пока нет. Но он может появиться. Просто технологии и рынок ещё не готовы".
По его словам, разница между версиями V и Blackwing принципиальна. Первые — это спортивные, но сбалансированные машины для города. А Blackwing должен быть трековым монстром, способным выдерживать нагрузки при ежедневной эксплуатации.
Технологический барьер
Главная проблема — батареи. Современные аккумуляторы тяжёлые и перегреваются на треке. Для стабильных результатов нужны огромные системы охлаждения, а это лишний вес и снижение эффективности.
Надежда связана с развитием твердотельных батарей. Именно они могут обеспечить лёгкость и выносливость. Honda и Nissan активно работают над этой технологией, и, по слухам, в 2028 году появится спорткар уровня Acura NSX с твердотельными АКБ.
Второй фактор — спрос
Даже если технологии подтянутся, нужен рынок. Досс отметил:
"Сейчас спроса на электрический Blackwing в нужных масштабах нет. Чтобы оправдать вложения, нужен объём, которого пока не наблюдается".
Что дальше
Cadillac не отказывается от идеи, но пока ждёт. Между тем конкуренты уже двигаются вперёд:
Hyundai Ioniq 5 N стал "Лучшим EV 2024 года" по версии The Drive,
готовится более изящный Ioniq 6 N, а Porsche Taycan по-прежнему задаёт тон, хоть его продажи и просели.
Таким образом, электрический Blackwing — это вопрос не "если", а "когда". Просто придётся подождать, пока технологии и покупатели будут к нему готовы.
