Рождение нового бренда: "АмберАвто" готовится к запуску производства электромобилей

На заводе "Автотор" в Калининграде идет активная подготовка к запуску производства электромобилей под брендом "АмберАвто".
Первые сведения о новом проекте появились еще осенью 2023 года, и теперь компания готова представить свою новинку.
Предсерийный прототип электромобиля уже был продемонстрирован спикеру Государственной думы во время его визита в Московский Политех, с которым "Автотор" сотрудничает в области разработки и производства автомобилей.
Новый электромобиль относится к категории L7, также известной как квадрициклы. Эти микроавтомобили имеют автомобильные рули и посадку, а их собственная масса достигает 400 кг. Мощность силовой установки ограничена 15 кВт или 20,4 л. с.
Одним из ключевых преимуществ нового проекта является то, что все основные комплектующие, включая мотор с батареей и кузовные детали, будут производиться на заводе в Калининграде. Это позволит компании обеспечить высокий уровень качества и контроля над производственным процессом.
Запуск производства электромобилей "АмберАвто" планируется на 2025 год. Основными заказчиками новой модели, как ожидается, станут сервисы каршеринга и доставки, которые будут использовать эти экологически чистые и экономичные автомобили для своих нужд.
Фото: commons. wikimedia.org/AMXAO (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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