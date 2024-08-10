Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства занимается защитой электорального суверенитета страны

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела, под председательством Василия Пискарева, занимается разработкой мер для защиты электорального суверенитета в преддверии выборов в Госдуму 2026 года. За пять лет своей деятельности комиссия подготовила и приняла более 40 законов.
Пискарев также подчеркнул важность обмена опытом с международными партнерами и укрепления сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами, особенно в контексте текущей международной обстановки, сообщает ТАСС.
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