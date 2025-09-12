Выборы в Екатеринбурге прошли с пирожками: бюллетень и беляш в один день
Выборы губернатора Свердловской области в Екатеринбурге прошли не только с бюллетенями и урнами, но и с ароматами свежей выпечки. На ряде участков горожан встречали пирожками, самсой, хачапури и даже бутербродами с семгой.
Гимназия №13 (участки 1550, 1556, Октябрьский район)
-
Избирателей встречали учителя в кокошниках и народных костюмах, а в холле стоял самовар с чаем.
-
Ассортимент: круассаны, пирожки с луком и яйцом, слойки с творогом, штрудель с малиной, самса, пицца с курицей, хачапури, беляши.
-
Цены: от 50 рублей (пирожок, круассан) до 100 рублей (беляш).
Директор гимназии Римма Стихина пояснила:
"Мы считаем, что кто бы к нам в школу не приходил, им должно быть хорошо, тепло, весело, уютно".
УГГУ (участки 1481, 1482, Ленинский район)
Здесь сделали ставку на сладкое: сметанники и булочки с глазурью.
ДК имени М. В. Лаврова (участок 1637, Орджоникидзевский район)
-
В продаже были шаньги с картофелем (50 ₽), пирожки с капустой (60 ₽), слойки с творогом (70 ₽), самса с курицей (75 ₽).
-
Более "праздничные" позиции: расстегаи с горбушей (80 ₽), брускетты с сервелатом (100 ₽) и с семгой (150 ₽).
"Золотая школа" №106 (участки 1719, 1720, Чкаловский район)
-
Практически вся выпечка стоила 40-50 рублей.
-
В меню: сочни с творогом, кексы, пирожки с повидлом (45 ₽), сметанники (48 ₽), слоёные пирожки (40 ₽), сосиски в тесте и расстегаи (50 ₽).
Центр общественного наблюдения (ЦОН)
Для журналистов и волонтёров накрыли стол с бутербродами, круассанами, булочками, кексами и кофе.
Итог
Выборы в Екатеринбурге превратились не только в политическое, но и в гастрономическое событие. На избирательных участках угощали выпечкой по демократичным ценам, а где-то даже создавали атмосферу народного праздника.
