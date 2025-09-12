Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Выборы
Выборы
© wikimapia by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:22

Выборы в Екатеринбурге прошли с пирожками: бюллетень и беляш в один день

На выборах губернатора в Екатеринбурге избирателей встречали пирожками и самсой

Выборы губернатора Свердловской области в Екатеринбурге прошли не только с бюллетенями и урнами, но и с ароматами свежей выпечки. На ряде участков горожан встречали пирожками, самсой, хачапури и даже бутербродами с семгой.

Гимназия №13 (участки 1550, 1556, Октябрьский район)

  • Избирателей встречали учителя в кокошниках и народных костюмах, а в холле стоял самовар с чаем.

  • Ассортимент: круассаны, пирожки с луком и яйцом, слойки с творогом, штрудель с малиной, самса, пицца с курицей, хачапури, беляши.

  • Цены: от 50 рублей (пирожок, круассан) до 100 рублей (беляш).

Директор гимназии Римма Стихина пояснила:

"Мы считаем, что кто бы к нам в школу не приходил, им должно быть хорошо, тепло, весело, уютно".

УГГУ (участки 1481, 1482, Ленинский район)

Здесь сделали ставку на сладкое: сметанники и булочки с глазурью.

ДК имени М. В. Лаврова (участок 1637, Орджоникидзевский район)

  • В продаже были шаньги с картофелем (50 ₽), пирожки с капустой (60 ₽), слойки с творогом (70 ₽), самса с курицей (75 ₽).

  • Более "праздничные" позиции: расстегаи с горбушей (80 ₽), брускетты с сервелатом (100 ₽) и с семгой (150 ₽).

"Золотая школа" №106 (участки 1719, 1720, Чкаловский район)

  • Практически вся выпечка стоила 40-50 рублей.

  • В меню: сочни с творогом, кексы, пирожки с повидлом (45 ₽), сметанники (48 ₽), слоёные пирожки (40 ₽), сосиски в тесте и расстегаи (50 ₽).

Центр общественного наблюдения (ЦОН)

Для журналистов и волонтёров накрыли стол с бутербродами, круассанами, булочками, кексами и кофе.

Итог

Выборы в Екатеринбурге превратились не только в политическое, но и в гастрономическое событие. На избирательных участках угощали выпечкой по демократичным ценам, а где-то даже создавали атмосферу народного праздника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яндекс Аренда: в августе 2025 года аренда квартир в Екатеринбурге подорожала на 3,7% вчера в 18:17

Где ещё можно найти квартиру дешевле: советы для съёмщиков

Аренда жилья в Екатеринбурге за август подорожала на 3,7%: однушка стоит 33 тыс., двушка — 40 тыс., при этом спрос вырос, а предложений стало меньше.

Читать полностью » В Свердловской области свекла подешевела на 12%, морковь — почти на 8% вчера в 17:11

На рынках неожиданное облегчение: цены на продукты пошли вниз

В Свердловской области за первую неделю сентября подешевели овощи и ряд продуктов — свекла, морковь, картофель, яблоки, рис и сливочное масло.

Читать полностью » В Екатеринбурге более 600 гаражей на Уктусе могут заменить жилыми домами вчера в 16:34

На месте гаражей — новый квартал: Уктус ждёт масштабная застройка

На Уктусе в Екатеринбурге планируют построить квартал многоэтажек вместо гаражей. Проект уже вынесен на общественные обсуждения до 26 сентября.

Читать полностью » Более 100 ресторанов Екатеринбурга вошли в лонг-лист премии Where To Eat вчера в 16:04

От Камышлова до Сысерти: как маленькие города вышли в большой ресторанный рейтинг

Более 100 ресторанов Екатеринбурга вошли в список претендентов на премию Where To Eat. Лучшее заведение Урала выберут 16 октября.

Читать полностью » Сайт врио губернатора Свердловской области Паслера подвергся кибератаке вчера в 14:38

Кибервойна добралась до регионов: как хакеры давят на власть

Сайт врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера вечером 10 сентября подвергся DDoS-атаке. В партии назвали её попыткой помешать конкуренции.

Читать полностью » Уралец сломал ногу при падении в горах Таджикистана вчера в 13:49

Два дня на склоне: россиянин ждал спасения в горах Таджикистана

Турист из Екатеринбурга два дня ждал спасателей в горах Таджикистана после падения с высоты. Его эвакуировали и доставили в больницу.

Читать полностью » В Оренбурге в бургере из 10.09.2025 в 20:11

Когда возврат невозможен: почему сети проще предложить замену, чем деньги

Жительница Оренбурга нашла гусеницу в бургере сети «Вкусно и точка». Семья выбросила заказ, а сотрудники предложили лишь заменить один продукт.

Читать полностью » Пермский край потерял четверть доходов от НДПИ из-за падения цен на нефть 08.09.2025 в 23:27

Нефтяные деньги тают: как падение цен на нефть ударило по бюджету Прикамья

В Пермском крае налоговые поступления от нефтяников снизились: прибыль — на 32%, НДПИ — на 25%. Причина в падении цен на нефть и отраслевых проблемах.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Муку можно использовать в саду для улучшения почвы и борьбы с насекомыми
Питомцы

Бородатые породы собак отличаются харизмой и необычной внешностью
ПФО

Депутат Шуварин заявил о массовых жалобах жителей Пензы на отсутствие связи и интернета
Спорт и фитнес

Тренер Peloton Робин Арсон представила 30-дневный челлендж на беговой дорожке
Садоводство

Вишнёвые листья и крапива: как заготовить полезные травы на зиму — советы от опытных хозяек
Культура и шоу-бизнес

Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в фильме "Очень страшное кино 6"
Спорт и фитнес

Упражнения тай-чи укрепляют мышцы и снижают стресс — заявила инструктор Марша Бэйтмен
Красота и здоровье

Иммунолог Ирина Ярцева: свежий воздух снижает риск заражения в первые дни болезни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet