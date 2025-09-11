Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мошенники звонят пенсионерам
Смартфон как стресс или как поддержка: от чего зависит выбор пожилого человека

Освоение гаджетов в пожилом возрасте нередко становится вызовом, как для самих пользователей, так и для их близких. Врач-психиатр Руслан Исаев в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, каким образом сделать этот процесс максимально комфортным и эффективным.

Упрощение интерфейса

Главная цель, по словам специалиста, заключается не в том, чтобы научить пожилого человека множеству новых функций, а в том, чтобы сделать использование смартфона или планшета максимально простым. Для этого стоит убрать все лишние приложения, а на главном экране оставить только самые необходимые:
• звонки,
• сообщения,
• камеру,
• мессенджер для связи с близкими.

Пошаговые инструкции

Исаев советует готовить письменные инструкции, разбитые на шаги, чтобы человеку было легче ориентироваться. Объяснения должны строиться на конкретных примерах, например, как позвонить дочери или отправить сообщение.

"Важно поддерживать и хвалить, а не критиковать", — отметил Руслан Исаев.

Такая форма обучения помогает снизить тревожность и повышает уверенность в собственных силах.

Терпение и поддержка

Психиатр напомнил, что мозг пожилого человека способен обучаться, хотя и в более медленном темпе. Поэтому ключевыми остаются терпение, спокойствие и доброжелательная атмосфера. Раздражение и негативные комментарии могут отбить желание учиться и сделают процесс менее результативным.

