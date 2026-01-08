Почти под постоянным наблюдением: к 2030 году медконтроль охватит большинство пожилых

К 2030 году в России планируется существенно изменить подход к медицинскому сопровождению пожилых граждан, сделав диспансерное наблюдение фактически повсеместным. Правительство рассчитывает охватить им подавляющее большинство людей старшего возраста, что должно стать одной из опор системы здравоохранения для этой категории населения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на план реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения.

Цели диспансерного наблюдения

Согласно документу, в ближайшие годы перед системой здравоохранения поставлена конкретная количественная цель. К 2030 году должно быть "охвачено диспансерным наблюдением не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста из числа лиц, подлежащих диспансерному наблюдению", следует из плана действий правительства.

Ответственность за достижение этого показателя возложена на региональные органы власти и Министерство здравоохранения России. Отчитываться о ходе выполнения задач они будут ежегодно перед Минздравом и Минтрудом, что предполагает постоянный контроль за реализацией стратегии.

Доступность медицины и профилактика

Помимо расширения диспансерного наблюдения, план предусматривает меры по повышению доступности медицинской помощи для пожилых людей, проживающих в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах. Власти намерены адаптировать существующую инфраструктуру под нужды этой категории пациентов и сократить разрыв между городом и сельской местностью.

Отдельное внимание уделяется профилактической работе. В регионах планируется увеличить число "школ здоровья", ориентированных на пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предполагается, что такие программы помогут пожилым людям лучше контролировать хронические болезни и улучшить качество жизни.

Телемедицина и хронические заболевания

В плане действий также заложено активное использование телемедицинских технологий. До 2030 года должно быть обеспечено проведение не менее 800 консультаций по профилю "гериатрия" с участием специалистов национальных медицинских исследовательских центров Минздрава России. Такой формат призван компенсировать дефицит профильных врачей в регионах.

Одновременно ожидается рост числа пациентов с хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном учёте у участковых терапевтов. К 2030 году этот показатель должен увеличиться до 70%, что, по замыслу разработчиков стратегии, позволит раньше выявлять осложнения и снижать нагрузку на стационары.

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения была утверждена правительством в апреле и рассчитана до 2030 года. Документ охватывает широкий круг направлений — от медицины до социальной поддержки — и ориентирован на системное улучшение условий жизни пожилых россиян.