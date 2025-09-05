Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:12

Забудьте о контроле: эксперт назвал неожиданный способ защитить пожилых от мошенников – это работает лучше

Защита от мошенничества: 3 совета эксперта, которые помогут пожилым людям не стать жертвами обмана

Эксперты всё чаще подчёркивают: главная защита пожилых людей от мошенников заключается не в тотальном контроле, а в регулярном обучении и напоминании простых правил безопасности. Именно на этом акцентировал внимание специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Почему важны просветительские беседы

По словам эксперта, регулярное информирование пенсионеров должно стать основой профилактики. Необходимо объяснять, какие ссылки в интернете безопасны, какие программы можно устанавливать, а какие категорически нельзя.

"Во-первых, необходимо проводить информационные беседы о том, как себя обезопасить, то есть на какие ссылки можно переходить, на какие нельзя, что можно устанавливать, что нельзя", — отметил Сергей Вакулин.

Кроме того, специалист напомнил о важности использования антивирусных программ, включая встроенные решения смартфонов или бесплатные версии отечественных разработок.

Технологии как помощь

Полезным подспорьем могут стать приложения-определители номеров, которые позволяют заранее понять, что звонок идёт от спамеров или мошенников. Но одной техники недостаточно: по словам эксперта, не менее важно уделять внимание надёжным паролям и двухфакторной аутентификации.

"Базовые требования к паролю, это как минимум 8 символов, включая в себя цифры, буквы верхнего и нижнего регистра, символы. Также можно установить двухфакторную аутентификацию, когда помимо пароля еще могут запросить дополнительные сведения", — пояснил Сергей Вакулин.

Банки и безопасность

Эксперт рассказал случай из личной практики: банкомат отказал в выдаче денег по чужой карте и потребовал подтверждения владельца. Такие меры, по его мнению, позволяют снизить риски. В будущем использование искусственного интеллекта в камерах банкоматов поможет ещё эффективнее выявлять подозрительные действия.

Главное — не контроль, а информирование

По мнению специалиста, простое ограничение действий пожилых людей или жёсткий контроль не принесут желаемого результата. Куда эффективнее — регулярно напоминать о базовых правилах:

• не сообщать пароли и коды доступа никому, даже если звонящий представляется сотрудником банка или полиции;
• не открывать подозрительные ссылки;
• не переводить деньги незнакомым лицам.

"Путем ограничения либо тотального контроля за пенсионерами мы всё равно мало чего добьёмся. Мы сможем снизить количество мошеннических действий, но мы не оста…", — подчеркнул Сергей Вакулин.

Три интересных факта

  1. По данным Центробанка России, в 2023 году мошенники похитили у граждан более 14 млрд рублей, при этом значительная часть жертв — люди старше 60 лет.
  2. В Японии действует государственная программа "Безопасный звонок", которая блокирует подозрительные вызовы на телефонах пенсионеров.
  3. В некоторых странах банки автоматически ограничивают крупные онлайн-переводы для клиентов старшего возраста, чтобы защитить их от обмана.

