Забудьте о контроле: эксперт назвал неожиданный способ защитить пожилых от мошенников – это работает лучше

Эксперты всё чаще подчёркивают: главная защита пожилых людей от мошенников заключается не в тотальном контроле, а в регулярном обучении и напоминании простых правил безопасности. Именно на этом акцентировал внимание специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Почему важны просветительские беседы

По словам эксперта, регулярное информирование пенсионеров должно стать основой профилактики. Необходимо объяснять, какие ссылки в интернете безопасны, какие программы можно устанавливать, а какие категорически нельзя.

"Во-первых, необходимо проводить информационные беседы о том, как себя обезопасить, то есть на какие ссылки можно переходить, на какие нельзя, что можно устанавливать, что нельзя", — отметил Сергей Вакулин.

Кроме того, специалист напомнил о важности использования антивирусных программ, включая встроенные решения смартфонов или бесплатные версии отечественных разработок.

Технологии как помощь

Полезным подспорьем могут стать приложения-определители номеров, которые позволяют заранее понять, что звонок идёт от спамеров или мошенников. Но одной техники недостаточно: по словам эксперта, не менее важно уделять внимание надёжным паролям и двухфакторной аутентификации.

"Базовые требования к паролю, это как минимум 8 символов, включая в себя цифры, буквы верхнего и нижнего регистра, символы. Также можно установить двухфакторную аутентификацию, когда помимо пароля еще могут запросить дополнительные сведения", — пояснил Сергей Вакулин.

Банки и безопасность

Эксперт рассказал случай из личной практики: банкомат отказал в выдаче денег по чужой карте и потребовал подтверждения владельца. Такие меры, по его мнению, позволяют снизить риски. В будущем использование искусственного интеллекта в камерах банкоматов поможет ещё эффективнее выявлять подозрительные действия.

Главное — не контроль, а информирование

По мнению специалиста, простое ограничение действий пожилых людей или жёсткий контроль не принесут желаемого результата. Куда эффективнее — регулярно напоминать о базовых правилах:

• не сообщать пароли и коды доступа никому, даже если звонящий представляется сотрудником банка или полиции;

• не открывать подозрительные ссылки;

• не переводить деньги незнакомым лицам.

"Путем ограничения либо тотального контроля за пенсионерами мы всё равно мало чего добьёмся. Мы сможем снизить количество мошеннических действий, но мы не оста…", — подчеркнул Сергей Вакулин.

Три интересных факта