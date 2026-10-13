Возраст может сыграть роковую роль: почему пожилой человек рискует не дождаться машины скорой помощи

Системный дефицит кадров и транспортных мощностей вынуждает медицинские службы расставлять приоритеты при выездах, что зачастую оборачивается отказами для возрастных пациентов, пояснил сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Совета по правам человека при президенте РФ, доктор медицинских наук Ян Власов. В беседе с NewsInfo.Ru эксперт проанализировал причины дискриминации пожилых людей в сфере экстренной помощи и оценил перспективы создания профильной горячей линии.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой создания федеральной горячей линии для граждан старше 80 лет. По словам парламентария, к нему регулярно поступают жалобы на критические задержки или прямые отказы в приезде бригад к престарелым людям. Предполагается, что новый сервис позволит не только оперативно вызывать врачей, но и фиксировать нарушения со стороны диспетчерских служб.

По мнению Власова, проблема носит массовый характер и обусловлена нехваткой ресурсов в системе здравоохранения. К определенному возрасту у человека накапливается комплекс хронических патологий, что делает пожилых людей основными потребителями услуг скорой помощи. В условиях ограниченного числа специалистов и машин это создает нагрузку, которую система пытается регулировать за счет негласного ранжирования вызовов.

"Такие ситуации, к сожалению, не редкость. Причина прежняя: врачей, машин и скоростных бригад на всех не хватает. А у пожилых людей с возрастом накапливается множество проблем со здоровьем", — рассказал он.

Эксперт отметил, что при наличии двух одновременных вызовов — к сорокалетнему человеку и к глубоко пожилому пациенту — преференции чаще отдаются более молодым. Это продиктовано внутренними установками и дефицитом мощностей. При этом специалисты напоминают, что профилактика заболеваний и контроль здоровья после 55 лет позволяют снизить риск экстренных ситуаций в будущем.

"Возможно, у лечебных учреждений есть внутренние инструкции, определяющие приоритеты при спасении. Понимаю, что звучит ужасно: решать, кого спасать первым. Но очевидно, что чем моложе человек, тем выше его шансы на первоочередную помощь", — подчеркнул специалист.

Комментируя предложение о создании специализированной горячей линии, Власов выразил мнение, что это поможет сформировать прозрачную статистику. На данный момент реальный масштаб проблемы не до конца ясен, а адресная фиксация обращений позволит рассчитать необходимый объем финансирования. Чтобы повысить качество жизни в преклонном возрасте, в стране внедряются новые подходы, включая развитие направления, за которое будет отвечать врач по долголетию.

В качестве альтернативных решений эксперт упомянул опыт некоторых регионов, где для транспортировки пациентов при отсутствии свободных карет скорой помощи привлекают службы такси по специальным договорам. Это часть комбинированных мер, направленных на повышение доступности медицины. Однако важно помнить, что государственные гарантии иногда корректируются, и даже полис ДМС не всегда обеспечивает немедленный доступ к нужному специалисту. Своевременный мониторинг ситуации критически важен, так как любые задержки скорой помощи могут стоить пациенту жизни.

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