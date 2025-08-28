Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бордер-колли
Опубликована сегодня в 1:22

Пенсионеры в восторге: собака, которая не требует сил, а дарит счастье

В пожилом возрасте многие мечтают о компаньоне, который станет источником радости, но не потребует непосильных усилий. Для пожилых людей собака должна быть ласковой, преданной и, главное, неприхотливой. Однако далеко не каждая порода отвечает этим требованиям.

Мы собрали список тех четвероногих, кто способен сделать жизнь пенсионеров по-настоящему светлой, и тех, кто вряд ли сможет ужиться в таком ритме.

Когда энергия собаки становится испытанием

Есть породы, которые на первый взгляд кажутся обаятельными, но на деле требуют колоссальной энергии и дисциплины. К примеру:

  • бордер-колли,
  • австралийская овчарка,
  • джек-рассел-терьер,
  • различные бультерьеры.

Эти умные и активные собаки нуждаются в регулярной нагрузке — как физической, так и умственной. Прогулки "по расписанию" им недостаточны. Без занятий они могут заскучать и начать разрушать мебель.

Такая же история и с сибирскими хаски или немецкими овчарками: это великолепные животные, но они требуют опытного владельца и подвижного образа жизни.

Лучшие "диванные компаньоны"

На другом полюсе — породы, идеально подходящие для пожилых хозяев. Их объединяют несколько качеств:

  • небольшой размер,
  • спокойный нрав,
  • простота ухода,
  • нежность и любовь к человеку.

Одним из фаворитов экспертов считается кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Добродушный и контактный, он быстро привыкает к хозяину, не требует сложной дрессировки и обожает проводить время рядом. Эта собака легко довольствуется короткой прогулкой, а потом с удовольствием устроится рядом на диване.

Не уступают в удобстве и мопсы с французскими бульдогами. Они не нуждаются в многочасовых прогулках, прекрасно чувствуют себя в квартире и ценят каждое внимание.

Любителям красоты и мягкой шерсти подойдёт мальтийская болонка. Её внешний вид потребует ухода, зато в обмен хозяин получит чуткого и спокойного друга, который всегда рядом, но не мешает и не тревожит понапрасну.

Маленькие ноги — большое сердце

Особого упоминания заслуживает вельш-корги. Энергичнее мопсов, но при этом легко подстраивающийся под ритм пожилого человека, он покоряет своей жизнерадостностью и преданностью. Не зря эта собака долгие годы оставалась любимицей королевы Елизаветы II.

Главный фаворит

Среди всех кандидатов на роль "лучшего друга для пожилого возраста" первое место, без сомнений, получает кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Он одинаково хорошо чувствует себя в маленькой квартире и в большом доме, легко адаптируется к режиму хозяина и прекрасно ладит с детьми и другими животными.

Выбор собаки в зрелые годы — это шаг, способный подарить новые эмоции, вернуть радость и даже добавить движения в повседневную жизнь. Но главное — он навсегда избавит вас от одиночества. Недаром Джеральд Даррелл говорил: "Дом — не дом, пока в нём нет собаки".

