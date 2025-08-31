Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка слушает стену
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:16

Печальные ноты: как вой пожилой кошки отражает её переживания

Ночной вой у кошек старше 10 лет: основные медицинские причины и диагностика

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши пушистые друзья издают звуки, похожие на вой? Это может быть нечто большее, чем просто желание привлечь внимание.

Звуки, отличные от мяуканья

Некоторые кошки, особенно в преклонном возрасте, могут воить по ночам, напоминая собачий вой. Эти звуки отличаются от привычного мяуканья — они более протяжные и полны тоски. Интересно, что такие звуки кошки издают без обращения к человеку.

Вой для кошки — это способ выразить свои недомогания, тревоги или беспокойство. С возрастом у питомцев возникает множество проблем со здоровьем, таких как:

  • повышенное давление
  • эндокринные расстройства
  • боли в суставах

Эти недуги могут быть незаметны, и, к сожалению, кошки не могут сообщить о своих проблемах. Поэтому регулярные визиты к ветеринару крайне важны для раннего выявления заболеваний.

Ухудшение памяти и зрения

Кроме того, пожилые кошки могут воить из-за ухудшения зрения или памяти. Эти звуки помогают им ориентироваться в пространстве. Также они могут свидетельствовать о стрессе или беспокойстве. Важно обеспечить спокойную обстановку для старых питомцев, избегая лишних перемещений мебели и изменений в привычной среде.

Не забывайте, что наши любимцы могут страдать от деменции, которая обычно ассоциируется с людьми. Стареющим кошкам требуется особая забота и внимание. Отнеситесь к ним с любовью и нежностью, уделяя больше времени, чем раньше.

Следите за состоянием своих питомцев и не забывайте о важности регулярных проверок у ветеринара. Забота о пожилых кошках — это не только ваша ответственность, но и проявление любви к ним.

