Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Эльбрус
Эльбрус
© commons.wikimedia.org by MariAA2002 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:37

Высота почти 4 тысячи метров стала недоступной: Эльбрус временно перекрыл путь наверх

Сильный ветер остановил самую высокую канатку России на Эльбрусе

Сильный ветер на Эльбрусе вновь вмешался в работу горнолыжной инфраструктуры, временно изменив привычный режим для туристов и спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба курорта "Эльбрус", уточняя, что ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий на большой высоте.

Ограничения на самой высокой канатке

В первой половине дня 13 декабря на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии резко усилился ветер. В результате было принято решение временно закрыть верхнюю очередь канатной дороги — участок от станции Мир до станции Гарабаши. Эта линия считается самой высокой канатной дорогой в России и проходит на высоте 3847 метров над уровнем моря.

По данным курорта, скорость ветра превысила 15 метров в секунду, что делает эксплуатацию канатки небезопасной. При таких условиях возрастает риск для пассажиров, а также осложняется контроль за движением кабин и состоянием опор на высокогорном участке.

Безопасность трасс и работа курорта

Закрытие верхней очереди повлияло не только на подъём туристов, но и на использование трасс, расположенных в этой зоне. При сильном ветре спуск по высокогорным склонам также признан небезопасным, поэтому доступ к ним временно ограничен. Подобные решения на курорте принимают оперативно, ориентируясь на текущие метеопоказатели и прогнозы.

При этом работа курорта полностью не остановлена. Нижние участки инфраструктуры продолжают функционировать, что позволяет гостям проводить время на склонах, расположенных ниже по высоте, без существенных ограничений.

Какие зоны остаются доступными

Канатные дороги Азау — Кругозор и Кругозор — Мир продолжают работать в штатном режиме. Для катания и прогулок открыта трасса от станции Мир до Кругозора, где погодные условия остаются допустимыми для безопасного пребывания туристов.

На курорте отмечают, что ситуация находится под постоянным контролем, а решение о возобновлении работы верхней очереди будет принято после ослабления ветра. Посетителям рекомендуют учитывать погодный фактор при планировании подъёмов и ориентироваться на официальные сообщения курорта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Махачкале загорелась кровля мебельного цеха площадью 400 м² — МЧС Дагестана 30.11.2025 в 21:06
Мебель не успели собрать — её уже пожирал огонь: жители Махачкалы наблюдали редкое зрелище

В махачкалинском мебельном цехе вспыхнул пожар, стремительно охвативший кровлю. Спасатели оперативно локализовали огонь, но причины возгорания пока остаются неясными.

Читать полностью » Mash: В Дагестане девушка напала на мать после запрета выйти замуж 29.11.2025 в 22:27
Несостоявшаяся свадьба обернулась трагедией: что заставило девушку из Дагестана пойти на страшный шаг

В Дагестане девушка напала на мать и сбежала из дома. Следствие связывает трагедию с несостоявшейся свадьбой и изучает её психическое состояние.

Читать полностью » В Ессентуках поезд насмерть сбил мужчину в наушниках на перегоне 29.11.2025 в 19:00
Наушники стали смертельной ловушкой: в Ессентуках мужчина не услышал поезд

В Ессентуках мужчина погиб под поездом, переходя пути в наушниках. Он не услышал приближающийся состав и игнорировал сигналы — следствие разбирается в деталях.

Читать полностью » 7- летняя ставропольчанка победила в шоу 29.11.2025 в 14:09
Ставропольский самородок покорил страну: семилетняя девочка выиграла шоу на Первом канале

Семилетняя Маша Никулина из Ставрополя выиграла 12-й сезон "Голос.Дети", собрав 44,4% голосов зрителей. Юная певица поразила страну своим голосом.

Читать полностью » В Кабардино-Балкарии хирурги удалили гигантскую опухоль желудка у пациентки 27.11.2025 в 22:38
Опухоль размером с кулак: врачи КБР провели сложную операцию и спасли пациентку

Онкохирурги Кабардино-Балкарии удалили у пациентки редкую опухоль желудка более 12 см, проведя сложную операцию и добившись быстрого восстановления.

Читать полностью » В Дагестане продолжают заочно судить организаторов беспорядков в аэропорту Махачкалы 27.11.2025 в 12:45
Свидетели описывают ночь штурма: суд в Дагестане разбирает детали самых громких беспорядков 2023 года

В Верховном суде Дагестана продолжается заочное дело о беспорядках в махачкалинском аэропорту, где свидетели описывают скоординированные действия толпы и масштаб причинённого ущерба.

Читать полностью » Силовики Чечни усилили проверки тонировки авто, сами нарушая эти правила 26.11.2025 в 21:33
Рейд против тонировки обернулся скандалом: пользователи увидели на дорогах Чечни неожиданный парадокс

В Чечне рейд силовиков против тонировки вызвал бурную реакцию пользователей, усмотревших несоответствие между требованиями к водителям и действиями самих участников операции.

Читать полностью » Поисковики обнаружили на Рыбачьем полуострове немецкие вещи и доставили их в музей Приэльбрусья 26.11.2025 в 13:34
Ремень, очки и следы боя: как новые находки раскрывают тайны горных дивизий Гитлера на Кавказе

Высокогорный музей у Эльбруса получил новые артефакты, найденные в Заполярье. Как поисковики связали два фронта и что сегодня можно увидеть на высоте 3500 метров?

Читать полностью »

Новости
Общество
Экстрасенсы начали предлагать чистку вторичного жилья от духов на фоне "схемы Долиной"
Мир
Эрдоган: Черное море не должно превращаться в зону конфликта для сведения счетов
СЗФО
Жители Ленобласти заметили северное сияние над Финским заливом в ночь на 13 декабря
Советы и рекомендации
Диетолог Ефимова рекомендовала употреблять до четырех мандаринов в день
ЮФО
В горах Сочи ожидается интенсивное выпадение снега в выходные дни
УрФО
Следственный комитет начал проверку в замерзающем поселке Ключи
Садоводство
Укрытие растений зимой помогает предотвратить их вымерзание — садоводы
СЗФО
В Мурманской области суд впервые установил ответственность хозяина за самовыгул собаки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet