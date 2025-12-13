Высота почти 4 тысячи метров стала недоступной: Эльбрус временно перекрыл путь наверх

Сильный ветер на Эльбрусе вновь вмешался в работу горнолыжной инфраструктуры, временно изменив привычный режим для туристов и спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба курорта "Эльбрус", уточняя, что ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий на большой высоте.

Ограничения на самой высокой канатке

В первой половине дня 13 декабря на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии резко усилился ветер. В результате было принято решение временно закрыть верхнюю очередь канатной дороги — участок от станции Мир до станции Гарабаши. Эта линия считается самой высокой канатной дорогой в России и проходит на высоте 3847 метров над уровнем моря.

По данным курорта, скорость ветра превысила 15 метров в секунду, что делает эксплуатацию канатки небезопасной. При таких условиях возрастает риск для пассажиров, а также осложняется контроль за движением кабин и состоянием опор на высокогорном участке.

Безопасность трасс и работа курорта

Закрытие верхней очереди повлияло не только на подъём туристов, но и на использование трасс, расположенных в этой зоне. При сильном ветре спуск по высокогорным склонам также признан небезопасным, поэтому доступ к ним временно ограничен. Подобные решения на курорте принимают оперативно, ориентируясь на текущие метеопоказатели и прогнозы.

При этом работа курорта полностью не остановлена. Нижние участки инфраструктуры продолжают функционировать, что позволяет гостям проводить время на склонах, расположенных ниже по высоте, без существенных ограничений.

Какие зоны остаются доступными

Канатные дороги Азау — Кругозор и Кругозор — Мир продолжают работать в штатном режиме. Для катания и прогулок открыта трасса от станции Мир до Кругозора, где погодные условия остаются допустимыми для безопасного пребывания туристов.

На курорте отмечают, что ситуация находится под постоянным контролем, а решение о возобновлении работы верхней очереди будет принято после ослабления ветра. Посетителям рекомендуют учитывать погодный фактор при планировании подъёмов и ориентироваться на официальные сообщения курорта.