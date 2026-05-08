Мощное морское течение
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:00

Лето в России не подчиняется Эль-Ниньо напрямую: все решит другой атмосферный механизм

Прямой статистической связи между возвращающимся теплым течением Эль-Ниньо в Тихом океане и жарой в России или Европе не существует, пояснила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. О том, может ли это природное явление повлиять на летнюю погоду в России, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Аномальная жара грозит Европе летом из-за возвращения Эль-Ниньо, сообщило ранее издание Газета.ру.

Позднякова пояснила, что Эль-Ниньо связано с повышением температуры воды в тропической зоне Тихого океана. По ее словам, такие процессы действительно могут перестраивать синоптическую ситуацию в океане, однако это не означает автоматического наступления жары в России.

"Где Тихий океан и где мы? Это может сказаться на том, что будет большее количество тропических циклонов в Тихом океане. Тогда больше шанс, что они выйдут на Приморье и каким-то образом неблагоприятным окажут влияние на наши восточные территории", — пояснила Позднякова.

Метеоролог отметила, что связь Эль-Ниньо с погодными процессами начали изучать сравнительно недавно, поэтому надежной статистики по влиянию этого явления на Россию пока нет. Она добавила, что в период сильного Эль-Ниньо в 1997–1998 годах на территории России и Европы, по ее словам, не наблюдалось каких-либо особых экстремальных явлений.

Специалист считает, что возможные температурные аномалии в Европе и России с большей вероятностью будут связаны не с Эль-Ниньо, а с характером атмосферной циркуляции. В частности, речь идет о меридиональных процессах, когда воздушные потоки идут с юга на север или с севера на юг.

Позднякова привела в пример жаркое лето 2010 года, когда, по ее словам, длительная аномальная жара была связана именно с особенностями атмосферных процессов. Тогда очень жаркая погода сохранялась более сорока дней, но напрямую с Эль-Ниньо это не было связано.

"При таких процессах возможны либо экстремально жаркая погода в определенных частях Европы, либо экстремально холодная. Все будет зависеть от того, какие потоки будут преобладать на той или иной территории. Когда был очень жаркий 2010 год, сначала потоки с юга приходили, потом с севера приходили антициклоны, воздух быстро прогревался", — отметила метеоролог.

По ее словам, Эль-Ниньо в большей степени влияет на регионы, расположенные ближе к тропической зоне Тихого океана, включая Мексику, Калифорнию и районы, где изменение температуры воды отражается на рыболовстве и миграции рыб. Для России, заключила специалист, это не является прямым фактором летней жары.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

