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Спокойное море с волнами
Спокойное море с волнами
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:01

Эль-Ниньо возвращается с новым рекордом: погодные сюрпризы ждут и Россию

Климатический феномен Эль-Ниньо, провоцирующий рост глобальных температур, оказывает прямое влияние на погодные условия в России, усиливая интенсивность природных аномалий. Об этом в комментарии NewsInfo рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Ранее сообщалось, что австралийское бюро метеорологии официально подтвердило начало явления Эль-Ниньо, отметив, что показатели температуры поверхности воды в Тихом океане достигли критических отметок. Специалисты прогнозируют, что текущий цикл может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений.

При этом погодные угрозы нового типа сегодня все чаще становятся предметом анализа профильных ведомств.

По словам эксперта, основная опасность Эль-Ниньо для российских широт заключается в температурной составляющей. Хотя изменение режима осадков, характерное для этого явления, затрагивает преимущественно Южное полушарие, глобальный нагрев атмосферы отчетливо проявляется и в нашей стране. Исследования показывают, что потепление в России происходит значительно быстрее, чем в других регионах планеты.

"Эль-Ниньо раз в несколько лет с некой периодичностью, но не постоянно, возникает в районе экватора. Это такое пятно с более теплой водой, нежели окружающее. Оно будет постепенно закрывать все большую площадь, это приводит к изменениям в циркуляции атмосферы. Несмотря на то, что явление давно известно, как следует оно не изучено", — пояснил климатолог.

Статистика подтверждает тревожную динамику: за последние десятилетия количество опасных климатических событий на территории России заметно выросло. Если в начале XXI века среднегодовой ущерб от таких аномалий регистрировался в 371 случае, то за истекшее десятилетие эта цифра увеличилась до 408,5, говорит эксперт. Рост температуры провоцирует интенсивное испарение, из-за чего привычные осадки все чаще сменяются ливневыми потоками.

"Общая тенденция к увеличению числа внештатных погодно-климатических аномалий имеет место. Меняется режим осадков, поскольку увеличивается температура, все происходит интенсивнее, интенсивнее происходит испарение с поверхности Земли, образование облака и в конечном итоге выпадение осадков. Легкие дождики сменяются ливневыми", — отметил эксперт.

Кроме того, штормовая активность в северных широтах также претерпевает изменения из-за трансформации климатических поясов. Эксперты подчеркивают, что климатические модели океана требуют постоянной корректировки, так как таяние ледников в Арктике запускает цепочку новых экологических рисков.

Проверено экспертом: Эксперт в области науки Алексей Кузнецов, Эксперт в области науки Ирина Соколова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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