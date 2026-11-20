По данным Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA), в тропической части Тихого океана наблюдается умеренный феномен Эль-Ниньо. Согласно прогнозам, к концу 2026 года он может перейти в очень сильную фазу, а его влияние сохранится до первой половины 2027 года. Основным риском для региона становится дефицит осадков, что ведет к затяжным засухам.

Влияние температурного стресса на птицу

Специалисты Университета Филиппин в Лос-Баньос (UPLB) отмечают, что высокая температура воздействует на сектор птицеводства как напрямую, так и косвенно. При тепловом стрессе у бройлеров и кур-несушек меняется пищевое поведение: снижается потребление корма, что ведет к уменьшению рыночного веса и ухудшению коэффициента конверсии корма в мясо. Также фиксируется снижение вылупности и падение объема товарного яйца.

Наиболее критическая ситуация наблюдается в помещениях с плохой вентиляцией. В таких условиях смертность птицы может существенно возрасти; по данным мелких фермеров, потери в периоды сильного Эль-Ниньо достигали 20%.

Технические и операционные меры адаптации

Для минимизации последствий коммерческие птицефабрики полагаются на закрытые комплексы с туннельной вентиляцией и автоматическим контролем температуры. В хозяйствах с традиционным типом содержания внедряются дополнительные системы обдува, чтобы снизить влияние жары на аппетит птиц. Кроме того, фермеры корректируют график кормления, перенося подачу корма на более прохладные ночные и утренние часы.

Косвенным риском остается дефицит кукурузы, которая пострадала сильнее всего во время предыдущего цикла Эль-Ниньо в 2023–2024 годах. В связи с возможным ростом цен на корма крупные интеграторы разрабатывают планы по поиску альтернативного сырья и корректировке рецептур рационов.

На государственном уровне Министерство сельского хозяйства Филиппин возобновило работу специальной оперативной группы по борьбе с последствиями Эль-Ниньо. В перечень мер вошли программы диверсификации культур, пересмотр графиков посадок, внедрение ирригационных систем на солнечной энергии и запуск операций по засеву облаков.

Изменение времени кормления на более прохладные периоды суток демонстрирует, насколько напрямую физиологические потребности птицы в терморегуляции определяют организацию технологического процесса на ферме.