Океан становится горячее: чем миру грозит новый Эль-Ниньо

Температурные рекорды последних лет напрямую связаны с фазами экстремального потепления воды в экваториальной части Тихого океана, рассказал изданию NewsInfo ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев. Специалист подчеркнул, что аномальное явление Эль-Ниньо провоцирует масштабные сдвиги в циркуляции атмосферы, приводя к учащению природных катастроф в ряде регионов планеты.

Ранее сообщалось, что в Чили из-за аномальных ливней, вызванных Эль-Ниньо, зацвела пустыня Атакама. Осадки активировали семена более 200 видов растений, которые годами находились в почве в состоянии покоя. Песчаные территории покрылись массовым цветением лапагерских колокольчиков, окрасивших ландшафт в сиренево-голубые тона.

По словам эксперта, механизм явления заключается в появлении в центральной зоне океана у экватора обширной области, где температура воды поднимается на 0,5-1 градус выше нормы. Несмотря на то, что процесс известен науке с конца XIX века, его детальное изучение продолжается до сих пор.

Тем не менее накопленная статистика подтверждает: пиковые значения глобального тепла, зафиксированные в 2016 и 2023 годах, совпали с периодами активности этого феномена. При этом климатологи фиксируют не только океанические сдвиги, но и опасный рост пожаров в северных широтах.

"Когда растет температура, атмосфера, океана верхний слой оказываются более теплыми и получают больше внутренней энергии. А внутренняя энергия — это такая штука, которая норовит выход иметь. Выход происходит каким образом? Это всевозможные погодно-климатические аномалии, которые учащаются", — пояснил Киселев.

Рост испарения с водных поверхностей ведет к интенсивному образованию облаков и выпадению экстремальных осадков. Пока одни регионы страдают от наводнений, другие сталкиваются с катастрофическим дефицитом влаги. Ученые уже разработали карту воздушных рек, чтобы точнее прогнозировать перенос влаги над континентами.

По прогнозам, 2027 год может стать периодом "Супер-Эль-Ниньо", что неминуемо отразится на сельском хозяйстве Южного полушария, Индии и Китая. Вероятны неурожаи и угроза продовольственной безопасности, хотя современные системы предупреждения позволяют несколько смягчить последствия.

"Осадки и засухи усиливаются, где-то усиливаются ливни, где-то наводнения, гибель урожая. По статистике, явления, связанные с осадками, приходятся в основном на южное полушарие. До российской территории не докатывается это явление", — отметил специалист.

Для России основная угроза заключается не в изменении режима осадков, а в темпах потепления. На территории страны температура растет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Этот процесс идет параллельно с общепланетарным трендом, вынуждая экспертов внимательнее следить за тем, как планета теряет ледники из-за накопленного избыточного тепла. Даже если 2027 год не установит абсолютный рекорд, общая тенденция к учащению опасных гидрометеорологических явлений сохранится.

На фоне глобальной перестройки исследователи продолжают изучать, как океан поглощает углерод во время штормов и ливней. Важно понимать, что текущие изменения происходят на фоне мощных циклов, а климатическая перестройка уже фиксируется спутниковыми системами мониторинга в режиме реального времени.

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