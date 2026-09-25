Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шторм на побережье
Шторм на побережье
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Наука
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:21

Океан становится горячее: чем миру грозит новый Эль-Ниньо

Температурные рекорды последних лет напрямую связаны с фазами экстремального потепления воды в экваториальной части Тихого океана, рассказал изданию NewsInfo ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев. Специалист подчеркнул, что аномальное явление Эль-Ниньо провоцирует масштабные сдвиги в циркуляции атмосферы, приводя к учащению природных катастроф в ряде регионов планеты.

Ранее сообщалось, что в Чили из-за аномальных ливней, вызванных Эль-Ниньо, зацвела пустыня Атакама. Осадки активировали семена более 200 видов растений, которые годами находились в почве в состоянии покоя. Песчаные территории покрылись массовым цветением лапагерских колокольчиков, окрасивших ландшафт в сиренево-голубые тона.

По словам эксперта, механизм явления заключается в появлении в центральной зоне океана у экватора обширной области, где температура воды поднимается на 0,5-1 градус выше нормы. Несмотря на то, что процесс известен науке с конца XIX века, его детальное изучение продолжается до сих пор.

Тем не менее накопленная статистика подтверждает: пиковые значения глобального тепла, зафиксированные в 2016 и 2023 годах, совпали с периодами активности этого феномена. При этом климатологи фиксируют не только океанические сдвиги, но и опасный рост пожаров в северных широтах.

"Когда растет температура, атмосфера, океана верхний слой оказываются более теплыми и получают больше внутренней энергии. А внутренняя энергия — это такая штука, которая норовит выход иметь. Выход происходит каким образом? Это всевозможные погодно-климатические аномалии, которые учащаются", — пояснил Киселев.

Рост испарения с водных поверхностей ведет к интенсивному образованию облаков и выпадению экстремальных осадков. Пока одни регионы страдают от наводнений, другие сталкиваются с катастрофическим дефицитом влаги. Ученые уже разработали карту воздушных рек, чтобы точнее прогнозировать перенос влаги над континентами.

По прогнозам, 2027 год может стать периодом "Супер-Эль-Ниньо", что неминуемо отразится на сельском хозяйстве Южного полушария, Индии и Китая. Вероятны неурожаи и угроза продовольственной безопасности, хотя современные системы предупреждения позволяют несколько смягчить последствия.

"Осадки и засухи усиливаются, где-то усиливаются ливни, где-то наводнения, гибель урожая. По статистике, явления, связанные с осадками, приходятся в основном на южное полушарие. До российской территории не докатывается это явление", — отметил специалист.

Для России основная угроза заключается не в изменении режима осадков, а в темпах потепления. На территории страны температура растет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Этот процесс идет параллельно с общепланетарным трендом, вынуждая экспертов внимательнее следить за тем, как планета теряет ледники из-за накопленного избыточного тепла. Даже если 2027 год не установит абсолютный рекорд, общая тенденция к учащению опасных гидрометеорологических явлений сохранится.

На фоне глобальной перестройки исследователи продолжают изучать, как океан поглощает углерод во время штормов и ливней. Важно понимать, что текущие изменения происходят на фоне мощных циклов, а климатическая перестройка уже фиксируется спутниковыми системами мониторинга в режиме реального времени.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов, эксперт в области науки Ирина Соколова

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тайны недр океана раскрыты: ученые обнаружили механизм формирования скрытых залежей драгоценных металлов 07.08.2026 в 13:37

Глубоководные исследования позволили геологам отследить путь драгоценного металла от мантии до поверхности, разрушив старые мифы о происхождении рудных жил.

Читать полностью » В Зимбабве официально подтвердили открытие ранее неизвестного науке динозавра 05.08.2026 в 14:04

Находка на острове Спурвинг в Зимбабве кардинально изменила научное понимание того, как развивалась фауна на заре эры динозавров в эпоху древней Пангеи.

Читать полностью » Земля принимает сигналы из глубин Вселенной: расшифровать их мешает главная ошибка науки 04.08.2026 в 16:20

Специалисты столкнулись с феноменом, который невозможно объяснить привычными законами физики, что потребовало привлечения экспертов из совершенно иной области.

Читать полностью » Настоящий филиал ада в космосе: обнаружены следы бескрайних водных гладей в прошлом Венеры 03.08.2026 в 19:20

Исследователи обнаружили на раскаленной соседке Земли следы древних ландшафтов, которые могли сформироваться только под воздействием гигантских масс воды.

Читать полностью » Август начнётся с сюрприза: после жарких выходных погода в Москве резко изменится 31.07.2026 в 16:12

Метеоролог Александр Шувалов рассказал NewsInfo о том, когда жара в столичном регионе сменится прохладой.

Читать полностью » Сначала исчезнет Солнце, затем изменится Луна: август превратится в месяц небесных загадок 24.07.2026 в 17:52

Физик Николай Железнов рассказал NewsInfo, какие астрономические сюрпризы готовит россиянам август.

Читать полностью » Звездопад потребует не оборудования: главное правило наблюдения за метеорами 22.07.2026 в 16:11

Астроном Дмитрий Вибе рассказал NewsInfo, как правильно наблюдать за звездопадами без специального оборудования.

Читать полностью » Ген предчувствия якобы нашли у людей: одна деталь разрушает красивую сенсацию 20.07.2026 в 16:59

Диагност Александр Карасев прокомментировал NewsInfo данные об открытие гена, отвечающего за экстрасенсорные способности человека.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Медведи готовятся к зимнему сну совсем не по календарю: вот что сдвигает привычные сроки
Еда
Всего 4 минуты в маринаде: перец останется хрустящим даже через несколько месяцев
Общество
Пособиями демографию не спасти: что должно измениться, чтобы россияне решались на третьего ребенка
Общество
После свадьбы предлагают отменить один платеж: вот кого могут коснутся изменения
Еда
Азиатские грибы готовятся проще, чем кажется: какие блюда раскрывают их вкус лучше всего
Амурская область
Пока одни ждут холодов, другие уже включили батареи: что происходит в Приамурье
Советы и рекомендации
Дождь скатывается, а грязь не липнет: чем покрыть окна после мытья, чтобы забыть о разводах
Общество
Фильмы ужасов испытывают психику на прочность: кому страшные сцены могут навредить
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet