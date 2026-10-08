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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 13:41

Эль-Ниньо готовит планете неприятный сюрприз: привычная погода может остаться лишь воспоминанием

Увеличение частоты мощных климатических феноменов Эль-Ниньо может привести к росту числа опасных природных аномалий по всему миру, считает ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев. В комментарии для NewsInfo.Ru эксперт пояснил, что засухи и ливни в меньшей степени затронут Россию, однако глобальное потепление вызовет торнадо и штормы даже в тех регионах, где они были редкостью.

Ранее сообщалось, что международный коллектив ученых обнаружил свидетельства неизбежной трансформации климата тропиков. Согласно данным бразильского Исследовательского фонда Сан-Паулу (FAPESP), экстремально мощные фазы Эль-Ниньо, ставшие причиной рекордной жары в 2023-2024 годах, в ближайшие десятилетия превратятся в климатическую норму.

По словам Киселева, современные математические модели указывают на перспективу учащения подобных явлений, однако эти процессы носят скорее долгосрочный характер. Основной удар стихии придется на южное полушарие — в частности, Австралию и Южную Америку, где участятся засухи, а также на Индию и Китай, которым грозят катастрофические ливни. При этом общая температурная динамика затронет все регионы без исключения. Постепенное потепление в Тихом океане уже сегодня создает условия для масштабных экологических вызовов.

"Появляется дополнительная энергия, которая требует выхода — и находит его в погодно-климатических аномалиях: ливнях, засухах, ветровых нагрузках, торнадо и штормах. Известно, например, что торнадо зарождается в центральной экваториальной части океана при температуре не ниже 26,5 градуса", — отметил он.

Специалист подчеркивает, что главным драйвером происходящих изменений является человеческая деятельность. Усиление парникового эффекта из-за сжигания ископаемого топлива остается ключевым антропогенным фактором. Однако международное сотрудничество в этой сфере затруднено из-за необходимости достижения компромисса между огромным количеством стран. Пока политики пытаются договориться, рост парниковых выбросов продолжает ускорять процессы дестабилизации атмосферы.

"Подавляющее большинство специалистов придерживается точки зрения, что текущие климатические сдвиги — это результат не естественных процессов, а влияния цивилизации. Ключевую роль здесь играет энергетический сектор, основанный на углеводородах: именно он приводит к накоплению тепла в атмосфере. И поскольку человечество нуждается во всё больших объёмах энергии, ситуация будет только усугубляться", — пояснил эксперт.

Ситуация осложняется колоссальной инерционностью климатической системы Земли. Киселев указывает, что глубинные слои океана реагируют на изменения крайне медленно, поэтому любые принятые сегодня меры по защите экологии принесут видимый результат лишь спустя годы. Физические процессы в водных массах напрямую влияют на будущие прогнозы — нередко температура мирового океана становится предметом споров из-за сложности ее точного измерения.

Проблема инерции делает климатическую повестку крайне невыгодной для политических лидеров, которым нужны мгновенные успехи. Вместе с тем игнорировать тревожные сигналы становится невозможно. Например, удвоение скорости нагрева планеты за последнее десятилетие вынуждает экспертов пересматривать сроки наступления критических последствий. В ряде регионов уже наблюдаются необратимые сдвиги, такие как изменение ритма природы на удаленных океанических островах.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Дмитрий Грачев

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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