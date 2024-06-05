В период экзаменов школьники и студенты стали чаще обращаться к психологам и психотерапевтам, а также покупать успокоительные препараты. Спрос на них вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, а цена в аптеках увеличилась на 27%.

Многие ребята записываются на приём к психологам и психотерапевтам. Ученики приходят, чтобы поговорить о своих проблемах и за рецептами на таблетки от тревоги и бессонницы. По словам специалистов, чаще всего просят выписать антидепрессанты, но их назначают только в крайних случаях. Дело в том, что такие препараты замедляют реакцию и работу мозга, что может негативно сказаться на результатах экзаменов.



Поэтому возглавляют список самых популярных успокоительных препаратов корвалол (13,6%), мелатонин (9,3%), препараты на основе комбинаций трав (8,8%), экстракт валерианы (7,8%) и глицин-мелатонин (5,5%), не имеющие сильного седативного эффекта.

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