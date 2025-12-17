Экзамена стало меньше — тревоги тоже: подросткам упростили путь во взрослую жизнь

Сокращение числа экзаменов для поступления в колледжи и техникумы может заметно изменить отношение школьников к профессиональному образованию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования Камчатского края Патимат Омарову, комментируя расширение эксперимента по упрощённой сдаче ОГЭ.

Расширение эксперимента по ОГЭ

Количество регионов России, участвующих в эксперименте с упрощённой процедурой сдачи основного государственного экзамена для поступающих в учреждения среднего профессионального образования, увеличивается с трёх до двенадцати. В их число вошёл и Камчатский край.

Эксперимент предполагает сокращение перечня экзаменов, необходимых для продолжения обучения в колледжах и техникумах. Такой подход ориентирован прежде всего на школьников, которые планируют получить рабочую профессию или прикладную специальность, востребованную на региональном рынке труда.

Снижение нагрузки на школьников

По словам Патимат Омаровой, уменьшение числа экзаменов напрямую влияет на психологическое состояние девятиклассников. Давление, связанное с подготовкой сразу к нескольким испытаниям, нередко становится причиной стресса и неудач на ОГЭ.

В региональном министерстве образования считают, что упрощённая модель сдачи экзаменов позволяет снизить риски неудовлетворительных результатов и делает переход к профессиональному обучению более комфортным.

«Повышение привлекательности профессионального образования для молодежи тесно связано с обеспечением его доступности. Участие Камчатского края в эксперименте по ОГЭ позволит нашим школьникам сдавать минимальный набор обязательных экзаменов для поступления в колледжи и техникумы Камчатки по востребованным на рынке труда профессиям. Так снижаются психологическая нагрузка на девятиклассников и риски неудовлетворительной сдачи части экзаменов, ребята более осознанно подходят к выбору своего старта в получении профессии, растет престиж профессионального образования», — рассказала заместитель министра образования Камчатского края Патимат Омарова.

Ставка на осознанный выбор профессии

Власти региона ожидают, что участие в эксперименте поможет школьникам раньше и увереннее определяться с будущей профессией. Упрощённый формат ОГЭ даёт возможность сосредоточиться на ключевых предметах и выбрать направление обучения без лишнего экзаменационного давления.

По мнению представителей системы образования, такой подход не только повышает интерес к колледжам и техникумам, но и способствует формированию кадрового потенциала для экономики региона, где особенно востребованы специалисты среднего звена.