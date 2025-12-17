Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
школьники на экзамене
школьники на экзамене
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:38

Экзамена стало меньше — тревоги тоже: подросткам упростили путь во взрослую жизнь

Школьники Камчатки будут сдавать меньше экзаменов для поступления в колледжи — Омарова

Сокращение числа экзаменов для поступления в колледжи и техникумы может заметно изменить отношение школьников к профессиональному образованию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования Камчатского края Патимат Омарову, комментируя расширение эксперимента по упрощённой сдаче ОГЭ.

Расширение эксперимента по ОГЭ

Количество регионов России, участвующих в эксперименте с упрощённой процедурой сдачи основного государственного экзамена для поступающих в учреждения среднего профессионального образования, увеличивается с трёх до двенадцати. В их число вошёл и Камчатский край.

Эксперимент предполагает сокращение перечня экзаменов, необходимых для продолжения обучения в колледжах и техникумах. Такой подход ориентирован прежде всего на школьников, которые планируют получить рабочую профессию или прикладную специальность, востребованную на региональном рынке труда.

Снижение нагрузки на школьников

По словам Патимат Омаровой, уменьшение числа экзаменов напрямую влияет на психологическое состояние девятиклассников. Давление, связанное с подготовкой сразу к нескольким испытаниям, нередко становится причиной стресса и неудач на ОГЭ.
В региональном министерстве образования считают, что упрощённая модель сдачи экзаменов позволяет снизить риски неудовлетворительных результатов и делает переход к профессиональному обучению более комфортным.

«Повышение привлекательности профессионального образования для молодежи тесно связано с обеспечением его доступности. Участие Камчатского края в эксперименте по ОГЭ позволит нашим школьникам сдавать минимальный набор обязательных экзаменов для поступления в колледжи и техникумы Камчатки по востребованным на рынке труда профессиям. Так снижаются психологическая нагрузка на девятиклассников и риски неудовлетворительной сдачи части экзаменов, ребята более осознанно подходят к выбору своего старта в получении профессии, растет престиж профессионального образования», — рассказала заместитель министра образования Камчатского края Патимат Омарова.

Ставка на осознанный выбор профессии

Власти региона ожидают, что участие в эксперименте поможет школьникам раньше и увереннее определяться с будущей профессией. Упрощённый формат ОГЭ даёт возможность сосредоточиться на ключевых предметах и выбрать направление обучения без лишнего экзаменационного давления.

По мнению представителей системы образования, такой подход не только повышает интерес к колледжам и техникумам, но и способствует формированию кадрового потенциала для экономики региона, где особенно востребованы специалисты среднего звена.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Снег во Владивостоке пойдёт ночью и утром 14 декабря — PrimaMedia 13.12.2025 в 6:48
Снежный коллапс отменяется, но расслабляться рано: Владивосток накроет другая зимняя напасть

Снегопад во Владивостоке окажется слабее ожиданий, но усиление ветра может серьёзно осложнить ситуацию в воскресенье.

Читать полностью » В регионах России зафиксированы исторические пики энергопотребления — ТАСС 12.12.2025 в 14:25
Мощности больше не хватает с запасом: регионы один за другим выходят на новые энергетические пики

Бурятия, Забайкалье, Татарстан и Хабаровский край обновили исторические рекорды энергопотребления, что связано с ростом промышленной нагрузки.

Читать полностью » Суд приговорил поджигателя 22 автомобилей к 5 годам колонии — судебная система Приморья 12.12.2025 в 14:25
63 миллиона превратились в пепел: за массовый поджог авто вынесен приговор строгого режима

Во Владивостоке суд назначил пять лет строгого режима мужчине, причастному к поджогу 22 автомобилей, а ущерб от действий группы превысил 63 млн рублей.

Читать полностью » В Надеждинском районе отключились 50 трансформаторных подстанций — Минэнерго Приморья 12.12.2025 в 14:25
Один вечер — десятки отключённых объектов: авария заставила экстренно перестраивать схемы питания

Аварийное отключение линии электропередачи погрузило в темноту полторы тысячи жителей Надеждинского района, затронув социальные и коммунальные объекты.

Читать полностью » Тарифы на ЖКУ в Бурятии вырастут на 13.7% с октября — Правительство Бурятии 12.12.2025 в 9:41
С января по сентябрь — едва заметно, с октября — резкий взлёт: какой план роста ЖКУ приняли в Бурятии

В Бурятии утвердили рост платы за ЖКУ на 2026 год: до осени прибавка будет минимальной, а с октября возможен резкий скачок. Что указано в распоряжении?

Читать полностью » Обрабатывающая промышленность заняла около 6% ВРП Приморья — ТАСС 12.12.2025 в 8:22
ВРП растёт, как портовый трафик: 2% реального прироста и новая структура экономических центров силы

Экономика Приморья выросла до 2,3 трлн рублей: инвестиции бьют рекорды, лидирует энергетика, а транспорт сохраняет ключевые позиции.

Читать полностью » Камчатские жители обнаружили затопление подвала канализацией — 41 Регион 12.12.2025 в 7:56
Они ушли, а проблема осталась: почему лицензия УК не спасла дом от канализационного затопления

В Петропавловске-Камчатском жильцы снова жалуются на канализационные стоки в подвале и отсутствие перемен даже спустя год. Что происходит в доме?

Читать полностью » На Сахалине движение по трассам остаётся стабильным утром 12 декабря — ДВ-РОСС 12.12.2025 в 4:20
55 машин и десятки рабочих: как регион обеспечивает движение на ключевых трассах

Основные дороги Сахалинской области открыты, но на ряде участков действуют ограничения. Дорожные службы продолжают расчистку и контроль движения.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
В мире под угрозой исчезновения находятся более 44 тысяч видов — Science Times
Спорт и фитнес
Мышцы перестают расти при работе с одинаковой нагрузкой — The Conversation
Садоводство
Зимний вереск цветёт розовыми и белыми цветками — садоводы
FPV-дроны ВДВ уничтожили САУ и БТР М113 в Запорожской области — Минобороны РФ
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Курил — сейсмологи
Экономика
Использование резервов РФ подрывает доверие к финансовой системе ЕС — Дмитриев
Артиллерия РФ уничтожила опорные пункты ВСУ в застройке Гуляйполя — Минобороны РФ
Наука
Геологи нашли под Бермудами необычный слой пород между корой и мантией — Geophysical Research Letters
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet