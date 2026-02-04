Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Парашют
Парашют
© commons.wikimedia.org by Jrubenc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic, 1.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:25

Адреналин без пользы: почему экстремальные виды спорта не подходят детям

Не все экстремальные виды спорта полезны и безопасны для детей, так как требуют знаний и подготовки, которыми ребенок еще не обладает, пояснил президент Межрегиональной общественной организации "Федерация экстремальных и технических видов спорта" Алексей Меньшинин. О том, почему к таким дисциплинам нужен взвешенный подход, он рассказал в комментарии NewsInfo.

Меньшинин отметил, что при выборе спорта для ребенка важно понимать, какую пользу он дает и какие риски несет. По его словам, часть экстремальных дисциплин не только не развивают необходимые навыки, но и могут быть потенциально опасны из-за отсутствия у детей базовых знаний физики и других наук.

"Многие экстремальные виды спорта ничего не развивают и никакой пользы ребенку от этого не придет. Во многих экстремальных видах спорта ребенок не владеет некоторыми физическими принципами. Например, парашютный спорт. Это аэродинамика потоков, метеорология, восходящие потоки, это все надо знать. Взрослые экстремальным спортом занимаются для того, чтобы организовать в себе выброс адреналина. А нужно ли ребенку выбрасывать адреналин?" — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что существуют дисциплины, где для юных спортсменов разработаны безопасные методики, как, например, в автомобильном спорте.

"Малые мощности, скорости, на которых ничего с ребенком не произойдет. Спорт спорту рознь, в некоторых можно заниматься, в некоторых нет", — предупредил эксперт.

Специалист рассказал, что прежде чем заниматься экстремальным спортом, многие много лет совершенствую тся в обычных видах физподготовки.

"Опытные спортсмены сначала лет десять-пятнадцать проводят в обычных видах спорта. Те, кто прыгает, например, с бейсами, в парашютном спорте, прежде чем летать в костюме и крыле. Люди, которые катаются на склонах, по целине, по склонам сначала занимаются классическими и горными лыжами", — пояснил Меньшинин.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Утренние упражнения после 50 работают лучше — тело становится сильнее за минуты 02.02.2026 в 17:09

Короткая утренняя программа из пяти продуманных упражнений (8-12 повторений) восстанавливает мышечный тонус после 50: улучшает баланс, силу и осанку.

Читать полностью » Секрет зимних пробежек оказался простым — холод незаметно превращает бег в жиросжигатель 02.02.2026 в 14:48

Зимний бег может быть эффективнее летнего: он поддерживает метаболизм, улучшает настроение и помогает сохранить форму. Почему холод играет на стороне бегунов.

Читать полностью » Живот после 55 не уходит — упражнения стоя работают лучше планок 02.02.2026 в 13:10

Ежедневные стоячие упражнения для кора после 55 превращают короткие паузы и простые движения в систему: меньше нагрузки на суставы, лучше контроль таза.

Читать полностью » Мышцы растут — иммунитет трещит: плата за интенсивные тренировки оказалась выше ожидаемой 02.02.2026 в 10:46

Физические тренировки по-разному влияют на иммунитет: умеренная активность укрепляет защиту организма, а чрезмерные нагрузки могут ослаблять её.

Читать полностью » “Убился на тренировке” — и стоишь на месте: ошибка, которая тормозит прогресс в зале 01.02.2026 в 19:52

Открытие новых методов достижения мышечного роста без болезненности и травм. Механическое напряжение как основной стимул.

Читать полностью » Тренировка ягодиц меняет фигуру без похудения: эффект, который замечают со спины 01.02.2026 в 15:36

Тренировка ягодиц — это не только про форму, но и про здоровье. Как сильная задняя цепь влияет на осанку, травмы и расход калорий.

Читать полностью » После 50 час в зале может вредить — 12 минут утром дают результат лучше: вот что делать 01.02.2026 в 14:02

12‑минутная утренняя программа для людей 50+ фокусируется на стабилизации, активации мышц и подвижности, чтобы давать энергию дню без перегрузки суставов.

Читать полностью » Минус 5 кг без изнурения: лишний вес уходит из-за привычки, которую все считают бесполезной 01.02.2026 в 11:38

Ходьба всё чаще называют эффективным способом снижения веса. Что говорят исследования, сколько калорий сжигается и как усилить эффект прогулок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Обморожение можно заметить не сразу: симптомы, которые нельзя игнорировать
Садоводство
Воздушные корни орхидеи лезут из горшка — многие хватаются за ножницы и губят цветок
Недвижимость
Стиральная машина стирает хуже из-за одной настройки — она годами стоит “не так” у большинства
Садоводство
Живут в комнате, а страдают от мороза: из-за чего домашние растения болеют зимой
Туризм
Копенгаген пахнет корицей сильнее моря — но идеальный снегль нашёлся не там, где ждёшь
Красота и здоровье
Прыщи на лбу появляются “из ниоткуда” — но чаще всего виноват один скрытый триггер у линии волос
Авто и мото
Миллионный пробег у китайских авто рассыпается в реальности — всё упирается в одну деталь конструкции
Авто и мото
Покупатели сделали неожиданный выбор: Mazda снова стала тихой гаванью для российского рынка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet