Адреналин без пользы: почему экстремальные виды спорта не подходят детям

Не все экстремальные виды спорта полезны и безопасны для детей, так как требуют знаний и подготовки, которыми ребенок еще не обладает, пояснил президент Межрегиональной общественной организации "Федерация экстремальных и технических видов спорта" Алексей Меньшинин. О том, почему к таким дисциплинам нужен взвешенный подход, он рассказал в комментарии NewsInfo.

Меньшинин отметил, что при выборе спорта для ребенка важно понимать, какую пользу он дает и какие риски несет. По его словам, часть экстремальных дисциплин не только не развивают необходимые навыки, но и могут быть потенциально опасны из-за отсутствия у детей базовых знаний физики и других наук.

"Многие экстремальные виды спорта ничего не развивают и никакой пользы ребенку от этого не придет. Во многих экстремальных видах спорта ребенок не владеет некоторыми физическими принципами. Например, парашютный спорт. Это аэродинамика потоков, метеорология, восходящие потоки, это все надо знать. Взрослые экстремальным спортом занимаются для того, чтобы организовать в себе выброс адреналина. А нужно ли ребенку выбрасывать адреналин?" — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что существуют дисциплины, где для юных спортсменов разработаны безопасные методики, как, например, в автомобильном спорте.

"Малые мощности, скорости, на которых ничего с ребенком не произойдет. Спорт спорту рознь, в некоторых можно заниматься, в некоторых нет", — предупредил эксперт.

Специалист рассказал, что прежде чем заниматься экстремальным спортом, многие много лет совершенствую тся в обычных видах физподготовки.