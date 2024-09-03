Москва лидирует в несырьевом экспорте: 60% продукции составляют высокотехнологичные товары

В Москве товары высокотехнологичной промышленности составляют около 60% от общего объема несырьевого неэнергетического экспорта, направленного в дружественные страны, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. Согласно данным за первые шесть месяцев 2024 года, Москва лидирует среди регионов России по несырьевому экспорту, получая 17% от общероссийских показателей.
Мэрия Москвы активно содействует промышленным предприятиям в поиске международных партнеров, способствуя увеличению экспортных объемов. Ликсутов добавил, что ключевыми секторами остаются машиностроение, металообработка и фармацевтика, охватывающие около 88% всех поставок.
Также в первой половине 2024 года наблюдался 13% рост экспорта продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности, востребованных в странах ЕАЭС, СНГ, Китае, Грузии и Монголии. К товарам, которые активно покупают, относятся кондитерские изделия, напитки, а также конструкционные материалы.
Московские производители также перенацелили свои экспортные потоки на новые рынки, включая Латинскую Америку и Ближний Восток, благодаря поддержке центра "Моспром" и платформы "Мой экспорт".
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