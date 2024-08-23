Экспорт пшеницы из России достиг 54,1 миллиона тонн в 2023-2024 году

Минсельхоз России сообщил о количестве экспортированной пшеницы в прошлом сельскохозяйственном сезоне. Глава ведомства Оксана Лут объявила, что объем составил 54,1 миллиона тонн на I всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле — 2024".

"54,1 миллиона тонн пшеницы", — озвучила Лут ответ на вопрос о показателе экспорта за прошлый сезон. В этом году работа по уборке только началась, поэтому цены на зерно остаются низкими, добавила министр. Она отметила, что зерно "третьего класса" активно продается, так как его использует промышленность для производства хлебопекарной муки.

"Во время уборки цены действительно низкие. Я полагаю, что к середине сезона они немного возрастут… с каждым днем будет увеличиваться спрос на зерно третьего класса", — подчеркнула глава Минсельхоза. Ранее в августе Лут упоминала, что общий экспорт зерна из России в сельскохозяйственном году 2023-2024 достиг не менее 72 миллионов тонн.

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