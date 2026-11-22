Логистическая структура российского экспорта пшеницы в октябре сместилась в сторону Балтийского бассейна. Согласно данным аналитического центра "Русагротранса", объем отгрузок составил 3,37 млн тонн, при этом через порты Балтики вывезли 2,05 млн тонн, что составляет 61% от общего объема. Для сравнения: в сентябре доля этого направления была ниже — 52% (1,5 млн тонн). Остальную значимую часть экспорта распределили между странами Средней Азии (350 тыс. тонн) и портами Каспия (более 300 тыс. тонн). Совокупно три этих маршрута обеспечили 80% всего октябрьского вывоза.

Прогнозы по отгрузкам и инфраструктурные ограничения

В ноябре ожидается снижение темпов отгрузок. "Русагротранс" прогнозирует объем в 2,9-3,1 млн тонн, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) дает более консервативную оценку — 2,7-2,9 млн тонн. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько связывает это замедление с погодными условиями в портах Балтийского моря. Существует также фактор сезонного сокращения речных перевозок, что ограничивает подачу зерна в портовые терминалы. При этом независимый эксперт Александр Корбут оценивает потенциальный экспорт ноября выше — в пределах 3,3-3,5 млн тонн.

Железнодорожная логистика и фактическая загрузка

Несмотря на волатильность портовых отгрузок, железнодорожный транспорт демонстрирует рост. Ксения Боломатова, исполнительный директор Зерновой ассоциации России, сообщает, что за период июль-октябрь по железной дороге было отправлено рекордные 9,2 млн тонн зерна. Этот показатель превышает результаты двух предыдущих рекордных сезонов (2022/23 и 2023/24), когда объем составлял по 8,8 млн тонн. Пик текущего года пришелся на октябрь, когда перевозки достигли 3,1 млн тонн против 2,7 млн тонн в сентябре.

Мировые рынки и изменение долей экспорта

На фоне логистических сложностей в Черноморском регионе изменилась расстановка сил на глобальном рынке. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отмечает, что в июле-сентябре доля России в мировом экспорте пшеницы снизилась с 21% до 13%, что позволило Евросоюзу занять первое место в рейтинге экспортеров. Перебои в Черном море привели к росту переходящих запасов в РФ: по оценкам ФАО, они могут вырасти до 34 млн тонн против 27,6 млн тонн ранее.

Международный совет по зерну (МСЗ) также пересмотрел прогнозы на сезон 2026/27, снизив ожидаемый экспорт пшеницы из России на 0,9 млн тонн — до 38,5 млн тонн. Общий прогноз вывоза всех видов зерна сокращен до 45,1 млн тонн. Для контекста: в сезоне 2025/26 фактический экспорт зерна из страны составил 55,2 млн тонн (из них пшеница — 47,8 млн тонн).

Ценовая конъюнктура в период с 11 по 17 ноября характеризовалась укреплением котировок. Наибольший рост зафиксирован на аргентинской пшенице (+$12 до $243/т), французской (+$6 до $261/т) и американской (+$6 до $262/т). Румынская пшеница подорожала на $1 до $285/т, в то время как австралийская пшеница ASW незначительно снизилась в цене на $2, составив $271/т.