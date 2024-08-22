Насильственная смерть в плену: эксперты нашли пули в телах израильских заложников

Израильский новостной портал Ynet, ссылаясь на родственников погибших заложников, сообщил о тревожной находке в ходе судебно-медицинской экспертизы.

В телах как минимум двух из шести израильтян, недавно обнаруженных в туннелях под Хан-Юнисом на юге сектора Газа, были найдены пули.

Эта информация касается 80-летнего Йорама Мецгера и 35-летнего Ягева Бухштаба. Израильские СМИ интерпретируют это открытие как доказательство казни заложников в плену.

Во вторник израильские власти объявили о возвращении тел шестерых заложников, погибших в плену у палестинского движения ХАМАС. О смерти пятерых из них было известно ранее. По данным Израиля, в плену у палестинских радикалов все еще находятся 109 заложников, около 40 из которых считаются погибшими.

Напомним, что 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, атаковав военных и гражданских лиц, и захватили более 250 заложников. Согласно официальным данным, около 1200 человек погибли.

В ответ на эти действия Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам и полную блокаду анклава. По информации министерства здравоохранения Газы, число погибших в результате израильских ударов превысило 40 тысяч человек, а более 92,7 тысячи получили ранения.

МИД России призывает стороны прекратить боевые действия и настаивает на урегулировании конфликта на основе резолюций СБ ООН, предусматривающих создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Фото: www. flickr. com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)