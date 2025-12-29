Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:41

Эксперименты закончились — начинается практика: ПВО против дронов меняет формат

Лазерные системы защиты от дронов начнут применять в приграничье с 2026 года — Андрей Безруков, ЦБСТ

Применение лазерных систем для защиты приграничных регионов России от беспилотников может начаться уже в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью председателя правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий" Андрея Безрукова. По его словам, в стране уже сформирована технологическая база, позволяющая перейти от разработок к практическому использованию таких решений.

Перспективы лазерной защиты от дронов

Как отметил Андрей Безруков, в периметре ЦБСТ работают несколько компаний, занимающихся созданием лазерных систем противодействия беспилотникам. Он подчеркнул, что речь идет не о теоретических разработках, а о проектах, которые находятся на высокой стадии готовности. По его оценке, совокупность наработок и производственных возможностей позволяет рассчитывать на начало применения лазерных комплексов уже в ближайшие годы.

"Думаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы начать применять лазерные системы против беспилотников в 2026 году", — заявил председатель правления ЦБСТ в интервью ТАСС.

По словам Безрукова, подобные системы рассматриваются именно как элемент защиты приграничных территорий, где угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов остается одной из ключевых.

Эффективность существующих решений

Глава ЦБСТ также рассказал о результатах применения других средств борьбы с дронами. В частности, он отметил высокую эффективность связки системы "Ступор" — тактической радиолокационной станции и специализированного программного обеспечения. Этот комплекс передает целеуказания о движущейся цели непосредственно беспилотнику, который после взлета осуществляет кинетическое поражение.

В ходе испытаний использовались различные типы дронов. По словам Безрукова, хорошие результаты показал дрон "Скворец ПВО", который уже прошел тестирование и применялся в российских приграничных районах. Он подчеркнул, что речь идет не об экспериментальных пусках, а о практическом использовании в реальных условиях.

Отказ от полигонных испытаний

Отдельно Безруков остановился на работе с турельными установками. По его словам, в этом направлении был достигнут существенный прогресс. В отличие от ряда зарубежных разработок, эффективность которых демонстрируется преимущественно на полигонах, российская сторона пошла иным путем.

"Мы решили, что пойдем другим путем и пропустим этап полигонных испытаний", — отметил он.

Все такие устройства, как подчеркнул глава ЦБСТ, сразу передаются в распоряжение мобильных огневых групп и используются реальными боевыми расчетами. Это позволяет получать практические данные об их эффективности и оперативно дорабатывать решения с учетом боевого опыта.

