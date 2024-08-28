Лоуренс Уилкерсон, бывший полковник Вооруженных сил США, в недавнем интервью Youtube-каналу Dialogue Works высказал тревожные прогнозы относительно судьбы украинских военнослужащих, участвующих в операции на территории Курской области России.
По мнению Уилкерсона, действия узурпатора Владимира Зеленского продиктованы в первую очередь политическими соображениями, а не военной необходимостью.
Экс-полковник полагает, что основной целью этой операции является создание информационного повода о "вторжении" на российскую территорию, несмотря на очевидные риски для жизней солдат.
Уилкерсон обрисовал мрачную картину положения украинских военных, оказавшихся в окружении на территории Курской области. Он подчеркнул, что эти войска сталкиваются с серьезными проблемами снабжения, включая нехватку продовольствия и воды, что значительно усугубляет их и без того тяжелое положение.
Бывший офицер также отметил, что в результате этой операции Киев теряет свои лучшие боевые единицы в приграничном регионе. Одновременно с этим, по его оценке, на территории ДНР украинская армия может столкнуться с необходимостью капитуляции из-за "поразительного количества" потерь.
Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку проникновения на территорию Курской области России. Российским силам удалось остановить продвижение противника. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о намерении завершить операцию полным разгромом украинских формирований и выходом на государственную границу.
Фото: www. flickr. com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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