Уголовное дело против экс-футболиста «Локомотив» Александра Алиева: обвинение в призывах к терроризму

Против экс-футболиста клуба "Локомотив" Александра Алиева возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к террористической деятельности. Как сообщает в своем телеграм-канале главное управление Следственного комитета России в Москве, дело касается событий, произошедших в конце августа 2024 года.

По информации следствия, не позднее 30 августа Алиев опубликовал в открытом доступе на одном из видеохостингов ролик, в котором призывал к осуществлению террористических актов в Курской области. В сообщении также уточняется, что его противоправные действия были выявлены и остановлены, после чего он был объявлен в федеральный розыск.

Александр Алиев родом из Хабаровска, представляет Украину и развивал игровую карьеру в России. В 2010 году футболист играл за команду "Локомотив", а в период с 2014 по 2015 годы выступал за "Анжи".

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press