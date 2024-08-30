Уголовное дело против экс-футболиста «Локомотив» Александра Алиева: обвинение в призывах к терроризму

Против экс-футболиста клуба "Локомотив" Александра Алиева возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к террористической деятельности. Как сообщает в своем телеграм-канале главное управление Следственного комитета России в Москве, дело касается событий, произошедших в конце августа 2024 года.
По информации следствия, не позднее 30 августа Алиев опубликовал в открытом доступе на одном из видеохостингов ролик, в котором призывал к осуществлению террористических актов в Курской области. В сообщении также уточняется, что его противоправные действия были выявлены и остановлены, после чего он был объявлен в федеральный розыск.
Александр Алиев родом из Хабаровска, представляет Украину и развивал игровую карьеру в России. В 2010 году футболист играл за команду "Локомотив", а в период с 2014 по 2015 годы выступал за "Анжи".
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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