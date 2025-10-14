Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Семья за ужином с телефонами
Семья за ужином с телефонами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:32

Экранная диета по-японски: власти города придумали способ вернуть людям разговоры и отдых

Власти Тоёаке призвали ограничить использование смартфонов ради здоровья населения - Масафуми Коуки

В японском городе Тоёаке, пригороде Нагои, местный совет принял необычную рекомендацию — жителям советуют проводить за экранами не более двух часов в день в нерабочее время. Это не закон и не запрет: нарушителей никто не накажет, но идею власти называют "звоночком" о здоровье и живом общении.

Откуда пришла идея

Автором инициативы стал мэр Масафуми Коуки, обеспокоенный тем, как технологии отдаляют людей друг от друга.

"Даже в поездах и метро все просто смотрят в свои телефоны и больше не разговаривают", — сказал мэр Масафуми Коуки.

Он напомнил, что длительное время у экрана перед сном мешает выработке мелатонина — гормона, который регулирует цикл сна. Из-за этого люди засыпают позже, хронически не высыпаются, а их внимание и эффективность снижаются.

В документе отдельно отмечено, что рекомендация касается только досуга и не распространяется на работу или учёбу.

Сравнение

Возрастная группа Время использования Дополнительное условие
Младшие школьники до 21:00 без гаджетов перед сном
Средние и старшие классы до 22:00 желательно с "технологическим перерывом"
Взрослые не более 2 часов вне работы рекомендуется контроль экранного времени

Советы шаг за шагом

  1. Создать правило "экранного заката". За час до сна — никакого телефона или планшета.

  2. Использовать режимы защиты зрения. Многие смартфоны имеют "ночной фильтр" и функцию контроля времени.

  3. Заменить часть онлайн-активности офлайн-делами. Прогулка, чтение бумажных книг или общение вживую возвращают энергию.

  4. Семейное соглашение. Родители и дети договариваются о времени без устройств — ужин или вечер перед сном.

  5. Поддержка привычки. Поставить напоминание или приложение, которое отслеживает, сколько часов вы провели в телефоне.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться резко отказаться от гаджетов.
    Последствие: стресс, ощущение изоляции, срыв через пару дней.
    Альтернатива: постепенно сокращать время, начиная с 15-20 минут.

  • Ошибка: воспринимать рекомендации как принуждение.
    Последствие: сопротивление, негатив к инициативе.
    Альтернатива: видеть в этом заботу о себе и возможность перезагрузки.

  • Ошибка: не учитывать влияние света экрана.
    Последствие: бессонница и чувство тревоги.
    Альтернатива: включать тёплую подсветку и использовать "ночной режим".

А что если…

А что если идея Тоёаке сработает? Тогда японский город может стать примером для других стран, которые ищут баланс между свободой и цифровой гигиеной. Даже если рекомендация останется символической, она уже заставила тысячи людей задуматься, сколько часов в день они отдают телефону — и сколько могли бы вернуть себе.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Здоровье и сон Улучшение самочувствия, снижение усталости глаз Требуется самодисциплина
Общественные отношения Возврат живого общения, снижение изоляции Молодёжь воспринимает как ограничение
Реализация инициативы Простота и отсутствие штрафов Нет гарантий выполнения
Экономика внимания Повышение осознанности пользователей Возможное снижение онлайн-активности компаний

FAQ

Как власти будут контролировать соблюдение?
Никак. Это рекомендация, основанная на доверии и самоконтроле.

Почему речь идёт именно о двух часах?
Это усреднённый показатель, который позволяет сохранить контакт с технологиями, не нарушая биоритмы.

Можно ли использовать гаджеты для чтения или музыки?
Да, но желательно не перед сном и с ограничением времени.

Как дети отнеслись к нововведению?
Подростки скептичны: смартфон для них — и учебник, и хобби. Однако взрослые чаще воспринимают совет положительно.

Мифы и правда

  • Миф: город запретил смартфоны.
    Правда: никаких запретов нет, это добровольная рекомендация.

  • Миф: инициатива направлена против молодёжи.
    Правда: совет касается всех жителей, включая взрослых.

  • Миф: польза минимальна, ведь никто не соблюдает правила.
    Правда: обсуждение темы само по себе снижает зависимость и повышает осознанность.

Исторический контекст

  1. В Японии уже действовали школьные программы, ограничивающие использование телефонов после 22:00.

  2. В 2023 году префектура Кагава первой предложила лимит на онлайн-игры для подростков.

  3. В 2025 году Тоёаке стал первым городом, распространившим идею цифрового баланса на всех жителей.

Три интересных факта

  1. По статистике, средний японец проводит за смартфоном 4,5 часа в день — почти месяц в году.

  2. Уровень недосыпа в Японии один из самых высоких в мире — около 40 % взрослых спят менее шести часов.

  3. Исследования показали, что даже 30-минутное сокращение времени у экрана улучшает настроение и качество сна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Для зарождения жизни на Земле потребовалось бы в 10 млн раз больше времени, чем существует Вселенная вчера в 23:47
Жизнь на Земле — результат инопланетного вмешательства? Учёные не исключают

Новое исследование профессора Имперского колледжа Лондона утверждает: жизнь на Земле могла быть результатом терраформирования инопланетной цивилизацией. Математика не исключает этого сценария.

Читать полностью » В Турции нашли 5000-летний сосуд с человеческим лицом вчера в 23:20
В Турции раскопали артефакт, который древние считали священным

В Турции найден фрагмент керамического сосуда с человеческим лицом возрастом 5000 лет. Артефакт из Гёкхёюка раскрывает духовные практики и художественное мастерство древних анатолийцев.

Читать полностью » На Канарских островах обнаружена древняя чечевица, пережившая две тысячи лет вчера в 22:40
Наши предки хранили еду лучше, чем мы — запасы пережили две тысячи лет

Учёные выяснили, что чечевица, выращиваемая на Канарских островах, имеет почти 2000-летнюю историю и может помочь создать устойчивые сорта для будущего сельского хозяйства.

Читать полностью » В геноме папуасов нашли уникальную долю ДНК денисовцев вчера в 22:23
Папуасы — живые свидетели древней истории: их гены сохранили то, что считалось утерянным

Искусственный интеллект помог раскрыть тайну происхождения жителей Папуа-Новой Гвинеи: их гены связаны с азиатскими народами, но сохранили древние следы денисовцев и изоляции.

Читать полностью » На Синае обнаружен древний металлургический комплекс эпохи фараонов вчера в 21:49
Древние египтяне создали промышленный рай: археологи в шоке от находки в пустыне

Археологи нашли на Синайском полуострове древний комплекс по выплавке меди — свидетельство того, что Египет владел промышленной системой задолго до новой эры.

Читать полностью » В горах Тибета найдена надпись о поисках эликсира бессмертия императором Цинь вчера в 21:16
В горах Китая нашли послание от императора, искавшего бессмертие

На Тибетском нагорье обнаружена уникальная надпись эпохи Цинь, подтверждающая неизвестную экспедицию императора Шихуанди в поисках эликсира жизни.

Читать полностью » Интеллект ребенка стабилизируется после трёх лет вчера в 20:37
30 лет наблюдений за близнецами шокировали: интеллект формируется не так, как думали

Учёные из Колорадо выяснили, что интеллект становится устойчивым только после трёх лет, а младенческие показатели почти не предсказывают будущие способности.

Читать полностью » В Эквадоре найдены уникальные образцы янтаря с древними насекомыми мелового периода вчера в 20:04
Капсулы времени из Эквадора: как смола сохранила секреты мелового периода

Первые янтарные находки в Эквадоре раскрыли неизвестный мир меловых лесов Гондваны и показали, что Южная Америка хранила свои тайны миллионы лет.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Российские агрономы: подзимний посев укропа в октябре позволяет собрать урожай уже в апреле
Технологии
Sora-2 и другие ИИ-видеогенераторы ставят под угрозу доверие к визуальным доказательствам
УрФО
В августе 2025 года в Челябинске зафиксировано резкое падение числа квартир на продаже
Питомцы
Ветеринары уточнили: морковь безопасна для собак при дозировке до трёх раз в неделю
Авто и мото
Автоаналитики сообщили о росте интереса к рамным конструкциям у пикапов
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Корнилова: неприятный запах изо рта часто связан с болезнями внутренних органов
Спорт и фитнес
Приседания со штангой помогают распределять нагрузку: физиологи объяснили, как работает принцип рычага
Садоводство
Осенний сад украшают калина, айва, арония и кизил — декоративные и полезные кустарники с яркими плодами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet