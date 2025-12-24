Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Храм будды в Тайланде
Храм будды в Тайланде
© commons.wikimedia.org by Nawit science is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:33

Экономили на отеле — переплатили за всё остальное: тайская ловушка для туристов

Туристы в Таиланде превышают бюджет из-за мелких ежедневных расходов – Tурпром

Таиланд на протяжении многих лет считается одним из самых доступных направлений для российских туристов. Пхукет и Паттайя воспринимаются как курорты с понятной логикой отдыха, невысокими ценами и предсказуемыми расходами. Однако именно здесь путешественники чаще всего сталкиваются с неожиданно высоким итоговым бюджетом поездки. Об этом сообщает издание Tурпром.

Иллюзия доступности повседневных расходов

Сразу после прилёта создаётся ощущение, что тратить деньги можно без ограничений. Уличная еда, фрукты, напитки и короткие поездки на такси кажутся дешёвыми по сравнению с российскими курортами. На этом этапе туристы перестают контролировать ежедневные траты, считая их незначительными.

Постепенно мелкие расходы превращаются в постоянный поток. Перекусы между приёмами пищи, фрукты и смузи, короткие поездки на транспорте и спонтанные визиты в торговые центры складываются в заметную сумму. По наблюдениям редакции Турпрома, осознание перерасхода чаще всего приходит только в последний день отдыха.

Экономия на жилье, которая не работает

Пхукет и Паттайя предлагают широкий выбор недорогого жилья, но низкая цена размещения почти всегда сопровождается дополнительными затратами. Туристам приходится тратиться на дорогу до пляжа или центра, оплачивать пляжные сервисы и ежедневно перемещаться за развлечениями и питанием.

Как отмечают корреспонденты Турпрома, гости, выбравшие жильё в удалённых районах, нередко в итоге тратят больше, чем те, кто изначально бронировал отель в удобной локации. Экономия на размещении компенсируется постоянными сопутствующими расходами.

Доступные экскурсии и транспорт как источник перерасхода

Низкие цены на экскурсии провоцируют туристов включать в программу слишком много поездок. Морские прогулки, острова, храмы и шоу следуют одно за другим, перегружая отдых и бюджет. По отзывам читателей Турпрома, значительную часть экскурсий можно было исключить без потери впечатлений.

Аналогичная ситуация складывается с транспортом. Разнообразие вариантов создаёт иллюзию дешевизны, но частые короткие поездки на байках, такси и тук-туках незаметно формируют одну из самых крупных статей расходов, особенно в Паттайе.

Развлечения как скрытая статья бюджета

Массажи, спа, бары и вечерние шоу в Таиланде воспринимаются как повседневная часть отдыха. Низкая стоимость каждой отдельной услуги создаёт ощущение, что ограничения не нужны. При этом такие расходы редко закладываются в бюджет заранее и воспринимаются как необязательные.

В итоге Пхукет и Паттайя разочаровывают не качеством отдыха, а суммой, потраченной на него. Таиланд не создаёт прямых ценовых ловушек, но формирует ощущение финансовой безопасности, в котором контроль расходов постепенно исчезает.

