Турецкий фондовый рынок упал на 8,2%.

В августе фондовый рынок Турции продемонстрировал худшую в мире месячную динамику. За последний месяц лета индекс Borsa Istanbul 100 потерял 8,2%. Причиной такого падения эксперты называют высокую процентную ставку в 50% и инфляцию, пишет Bloomberg.

Центробанк Турции также отмечает отток капитала зарубежных инвесторов из страны. За период с мая по август иностранцы вывели почти 3 млрд долларов.

Турецкие инвесторы задаются вопросом, насколько серьезным будет замедление экономики, ведь нынешняя ситуация определенно влияет на прибыль компаний. Так, стамбульская управляющая компания Ata Investment ожидает снижение прибыли местных компаний в этом году на 28%.

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