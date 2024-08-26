В индустрии красоты замечен серьезный рост

Как сообщает "Коммерсантъ", в последнее время в индустрии красоты наблюдается серьезный рост. За первое полугодие 2024 года, пишет издание, число чеков в парикмахерских и салонах красоты в российских регионах увеличилось на 11% год к году, а в Москве — на 14%. В 2023 году рост не превышал 4,5%.

До этого спрос на бьюти-услуги сокращался из-за пандемии коронавируса, после которой индустрия красоты восстанавливалась очень медленно, говорит руководитель салона Celebrity Яна Яковлева. Но сейчас, по словам Яковлевой, сектор показывает отчетливый рост с 2020 года. Так, по данным Росстата, оборот индустрии красоты в РФ в январе-июне 2024 года составил 127,1 миллиарда рублей.

Как отмечают аналитики "Платформы ОФД", пишет "Коммерсант", потребители всё больше выбирают дорогостоящие виды услуг, считая их более качественными, что привело к росту числа клиентов в салонах премиум-класса.

Также рост числа чеков связан с выходом из тени мастеров, которые оформили самозанятость и начали принимать отплату от клиентов официально, считает основатель сети "Персона" Игорь Стоянов.



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