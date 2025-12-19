Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Путин
Владимир Путин
© kremlin.ru by Администрация Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:40

1% роста ВВП и инфляция ниже 6%: как президент Путин оценивает экономические успехи России

Экономические достижения России: рост ВВП на 1%, инфляция ниже 6% к концу года – Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии сообщил о текущих экономических показателях и достижениях России в области макроэкономики.

Рост ВВП и инфляция

По словам Путина, рост ВВП России в 2025 году составит 1%, однако за последние три года экономика страны показала общий рост на уровне 9,7%. Для сравнения, в Еврозоне этот показатель за тот же период составил всего 3,2%.

Также президент озвучил прогноз по инфляции. Он отметил, что к концу 2025 года инфляция в России будет находиться в пределах 5,7-5,8%. Важно отметить, что несмотря на инфляцию, реальная зарплата в России продолжает расти: за вычетом инфляции она увеличится на 4,5% в 2025 году.

"За последние три года общий рост ВВП России — 9,7 процента, а в Еврозоне — 3,2 процента", — подчеркнул Владимир Путин.

Стратегия по снижению инфляции

Президент также отметил, что ответственность за снижение инфляции и решение макроэкономических задач возложена на соответствующие структуры, которые успешно выполняют эти задачи.

В целом, Путин отметил, что инфляция в России к концу года будет менее семи процентов, что является позитивным показателем для российской экономики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Энергетики хотят получать 126 тысяч рублей в месяц — hh.ru сегодня в 7:50
Их труд оценили в 98 тысяч, а они хотят 126: расклад на рынке, который всех удивил

Зарплатные ожидания энергетиков заметно опережают предложения работодателей: разница достигла 28%. Где платят больше всего и где вакансий больше?

Читать полностью » Ключевая ставка пойдет вниз в 2026 году — аналитик Замалеева сегодня в 7:47
Доходность по вкладам тает на глазах: как собрать лестницу и спасти свои проценты

Ставки по вкладам, по оценкам, уже прошли пик. Аналитик объяснила, как в 2026 году выстроить депозиты "лестницей" и не потерять доход.

Читать полностью » Пенсия по инвалидности превысит 17 тысяч рублей в 2026 году — РИАН сегодня в 7:44
Не просто цифры: почему работающие инвалиды будут получать на сотни рублей больше

Средняя пенсия по инвалидности в 2026 году превысит 17 тысяч рублей. В "Известиях" привели расчеты и напомнили о способе увеличить выплаты.

Читать полностью » Более 800 тысяч предпринимателей закрыли бизнес в 2025 году — аналитики сегодня в 7:42
Налоговая зафиксировала рекорд: регистраций бизнеса оказалось на 28% больше, чем ликвидаций

В 2025 году более 800 тысяч предпринимателей закрыли бизнес, но число компаний в России всё равно выросло. Что происходит с рынком?

Читать полностью » ТПП предложила разрешить инвестиционным товариществам работать с цифровыми активами — ТАСС сегодня в 7:40
Инвестициям стало тесно: почему без цифры рынок больше не работает

ТПП предложила разрешить инвестиционным товариществам работать с цифровыми финансовыми активами, чтобы поддержать венчурный рынок и технологические компании.

Читать полностью » Индекс Мосбиржи вырос на 0,58% в первые минуты утренних торгов — ТАСС сегодня в 7:40
Акции пошли вверх ещё до основной сессии: утро выдалось зелёным

Индекс Мосбиржи на утренних торгах начал день с уверенного роста и уже в первые минуты ускорил подъем, превысив 2 770 пунктов.

Читать полностью » Страховые пенсии проиндексируют на 7,6% с 1 января — доцент Балынин вчера в 14:06
Новый год начнётся с прибавки: пенсионеров ждёт неожиданный сдвиг выплат

В 2026 году пенсии проиндексируют с 1 января, часть выплат перечислят досрочно, а страховые и социальные пенсии вырастут по разным ставкам.

Читать полностью » Рост цен при повышении НДС неизбежен — экономист Лежава вчера в 13:38
НДС — спичка, рынок — порох: почему любое повышение заканчивается подорожанием

Экономист объяснил, почему повышение НДС неизбежно приведет к росту цен, несмотря на заявления о государственном контроле.

Читать полностью »

Новости
Россия
Путин посоветовал сразу класть трубку при разговоре о деньгах
Наука
Археологи обнаружили гробницу главного врача фараона в Саккаре — Earth
Общество
Путин извинился перед вдовой бойца СВО из Новосибирска за задержку пенсии
Общество
В Татарстане могут усыплять агрессивных собак — Ильшат Гиниятуллин
Общество
Суд в Омске признал сделку с квартирой недействительной — Mash
Экономика
Конфискация активов РФ приравнена к грабежу — Владимир Путин
Авто и мото
Поездки на автостопе не опаснее московской электрички — журналист Серебряный
Недвижимость
Ввод жилья в России в 2025 году снизился до 103–105 млн кв. м — Путин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet