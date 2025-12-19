1% роста ВВП и инфляция ниже 6%: как президент Путин оценивает экономические успехи России

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии сообщил о текущих экономических показателях и достижениях России в области макроэкономики.

Рост ВВП и инфляция

По словам Путина, рост ВВП России в 2025 году составит 1%, однако за последние три года экономика страны показала общий рост на уровне 9,7%. Для сравнения, в Еврозоне этот показатель за тот же период составил всего 3,2%.

Также президент озвучил прогноз по инфляции. Он отметил, что к концу 2025 года инфляция в России будет находиться в пределах 5,7-5,8%. Важно отметить, что несмотря на инфляцию, реальная зарплата в России продолжает расти: за вычетом инфляции она увеличится на 4,5% в 2025 году.

"За последние три года общий рост ВВП России — 9,7 процента, а в Еврозоне — 3,2 процента", — подчеркнул Владимир Путин.

Стратегия по снижению инфляции

Президент также отметил, что ответственность за снижение инфляции и решение макроэкономических задач возложена на соответствующие структуры, которые успешно выполняют эти задачи.

В целом, Путин отметил, что инфляция в России к концу года будет менее семи процентов, что является позитивным показателем для российской экономики.