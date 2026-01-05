Экологической угрозы нет, а задержки возможны: сход вагонов остановил движение на важном участке

Сход десятков вагонов с углём в Амурской области привёл к остановке движения на участке железной дороги и риску задержек пассажирских поездов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию РЖД и регионального управления МЧС. По данным экстренных служб, происшествие затронуло оба направления движения, а к месту направлены восстановительные поезда и оперативные группы.

Инцидент произошёл утром 5 января на перегоне Гудачи — Гонжа. В РЖД подчёркивают, что пострадавших нет, но железнодорожная инфраструктура получила повреждения. Ведомства также заявляют об отсутствии экологической угрозы.

Где и когда произошёл сход вагонов

По данным РЖД, сход вагонов грузового поезда произошёл 5 января в 09:01 мск на перегоне Гудачи — Гонжа в Амурской области. В компании уточнили, что в результате происшествия повреждена железнодорожная инфраструктура. При этом пострадавших, по информации перевозчика, нет.

"Пятого января в 09:01 мск на перегоне Гудачи — Гонжа (Амурская область) произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет", — говорится в сообщении.

Железнодорожники отмечают, что на месте проводится оценка ситуации и подготовка к восстановлению движения. В РЖД также заявили, что угрозы экологии нет, несмотря на то, что вагоны были гружены углём.

Сколько вагонов сошло и что произошло с путями

Региональное управление МЧС приводит уточнённые данные: с рельсов сошли 35 вагонов, гружённых углём. По информации ведомства, габариты путей нарушены в обоих направлениях, что усиливает сложность восстановления движения и может потребовать длительных работ по расчистке и ремонту.

К месту происшествия направили оперативную группу МЧС. Её задача — оценка обстановки, взаимодействие с железнодорожными службами и контроль безопасности на месте аварии. При этом каких-либо данных о возгорании или утечках экстренные службы не приводят.

Остановка движения и меры по ликвидации последствий

После схода вагонов движение на участке было приостановлено. В РЖД предупредили, что возможны задержки пассажирских поездов, проходящих через этот участок. Точные сроки восстановления движения в сообщении не называются, однако в компании уже организовали работы по устранению последствий.

Для ликвидации ЧП на перегон направили три восстановительных поезда. Кроме того, в РЖД создан штаб, который координирует действия на месте и отвечает за восстановление инфраструктуры. Речь идёт не только о подъёме сошедших вагонов, но и о восстановлении путевого хозяйства, повреждённого при аварии.