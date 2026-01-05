Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
поезд
поезд
© commons.wikimedia.org by Вадим Анохин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:50

Экологической угрозы нет, а задержки возможны: сход вагонов остановил движение на важном участке

РЖД подтвердили повреждение инфраструктуры после схода вагонов в Приамурье — РИА Новости

Сход десятков вагонов с углём в Амурской области привёл к остановке движения на участке железной дороги и риску задержек пассажирских поездов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию РЖД и регионального управления МЧС. По данным экстренных служб, происшествие затронуло оба направления движения, а к месту направлены восстановительные поезда и оперативные группы.

Инцидент произошёл утром 5 января на перегоне Гудачи — Гонжа. В РЖД подчёркивают, что пострадавших нет, но железнодорожная инфраструктура получила повреждения. Ведомства также заявляют об отсутствии экологической угрозы.

Где и когда произошёл сход вагонов

По данным РЖД, сход вагонов грузового поезда произошёл 5 января в 09:01 мск на перегоне Гудачи — Гонжа в Амурской области. В компании уточнили, что в результате происшествия повреждена железнодорожная инфраструктура. При этом пострадавших, по информации перевозчика, нет.

"Пятого января в 09:01 мск на перегоне Гудачи — Гонжа (Амурская область) произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет", — говорится в сообщении.

Железнодорожники отмечают, что на месте проводится оценка ситуации и подготовка к восстановлению движения. В РЖД также заявили, что угрозы экологии нет, несмотря на то, что вагоны были гружены углём.

Сколько вагонов сошло и что произошло с путями

Региональное управление МЧС приводит уточнённые данные: с рельсов сошли 35 вагонов, гружённых углём. По информации ведомства, габариты путей нарушены в обоих направлениях, что усиливает сложность восстановления движения и может потребовать длительных работ по расчистке и ремонту.

К месту происшествия направили оперативную группу МЧС. Её задача — оценка обстановки, взаимодействие с железнодорожными службами и контроль безопасности на месте аварии. При этом каких-либо данных о возгорании или утечках экстренные службы не приводят.

Остановка движения и меры по ликвидации последствий

После схода вагонов движение на участке было приостановлено. В РЖД предупредили, что возможны задержки пассажирских поездов, проходящих через этот участок. Точные сроки восстановления движения в сообщении не называются, однако в компании уже организовали работы по устранению последствий.

Для ликвидации ЧП на перегон направили три восстановительных поезда. Кроме того, в РЖД создан штаб, который координирует действия на месте и отвечает за восстановление инфраструктуры. Речь идёт не только о подъёме сошедших вагонов, но и о восстановлении путевого хозяйства, повреждённого при аварии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ребёнок в Благовещенске лишился пальцев из-за найденной пиротехники — Лента.ру 02.01.2026 в 9:25
Нашёл игрушку — получил травму на всю жизнь: опасность, которую недооценивают родители

В Благовещенске ребёнок получил тяжёлые травмы из-за неразорвавшихся фейерверков. Происшествие вновь подняло вопрос о скрытой опасности пиротехники после праздников.

Читать полностью » Холод в палатах детской больницы во Владивостоке вызвал проверку Минздрава — PrimaMedia 02.01.2026 в 9:14
Лечение на холоде: родители забили тревогу из-за условий в детском стационаре

Родители пожаловались на холод в детской больнице Владивостока, где лечат пневмонию и бронхиты. Минздрав края взял ситуацию под контроль.

Читать полностью » Запуск горнолыжного курорта в Арсеньеве прошёл с перебоями в сервисе — PrimaMedia 02.01.2026 в 9:14
Трассы открыты, настроение скользит: первые дни курорта пошли не по плану

Запуск обновлённого курорта в Арсеньеве начался с очередей и проблем — туристы остались без проката и с трудным подъездом.

Читать полностью » В Якутске двое детей отравились угарным газом в гараже — ТАСС 02.01.2026 в 5:53
Один заведённый мотор — и последствия, о которых обычно вспоминают слишком поздно

В Якутске двое детей попали в больницу после игры в гараже с заведённым автомобилем. Прокуратура начала проверку.

Читать полностью » В Хабаровском крае добыча угля превысила 10 млн тонн — ДВ-РОСС 01.01.2026 в 11:31
Десять миллионов — не предел: угольная машина региона вышла за привычные рамки

Угледобыча в Хабаровском крае вышла за пределы прошлогодних показателей: "Ургалуголь" уже превысил 10 млн тонн и близок к выполнению годового плана.

Читать полностью » Страховые пенсии в России вырастут на 7,6% с 1 января 2026 года — DEITA.RU 01.01.2026 в 11:31
Индексация объявлена, но деньги разнесли по календарю: что это значит для пенсионеров

В 2026 году пенсии повысят в несколько этапов: индексации затронут страховые, социальные и военные выплаты, но сроки и проценты будут разными.

Читать полностью » Проезд в пригородных электричках Приморья подорожает с 1 января 2026 года — PrimaMedia 01.01.2026 в 11:31
Ездили как обычно — платить придётся иначе: с января транспорт удивит цифрами

С 2026 года поездки на электричках в Приморье подорожают: власти утвердили новые тарифы для ключевых маршрутов и экспрессов.

Читать полностью » В первые часы Нового года в Приморье родились четыре ребёнка - ТАСС 01.01.2026 в 9:39
Праздник только начался — а в роддомах уже было не до тостов

Встречаем 2026 год в Приморье с пополнением! Новорожденные богатыри появились на свет в первые минуты нового года, принеся радость и надежду.

Читать полностью »

Новости
Еда
Торт "Мадлен" не требует многодневной выдержки и готов к подаче в день приготовления — кулинары
Наука
В Арктике найдено кладбище китов, раскрывающее тайны древней истории — Science-et-vie
Происшествия
Сухогруз под флагом Вануату сел на мель у берегов Кубани — Shot
Происшествия
Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Усть-Куте — ТАСС
Общество
Шерстяные свитеры и кальсоны стали базой зимней одежды в СССР — PrimaMedia
Общество
Соцфонд начал назначать страховые пенсии автоматически в 2026 году — Жанна Ивановская
Недвижимость
Госфонд компенсирует потери покупателей вторичного жилья — вице-президент РГР Банников
Мир
Госдолг ЕС растёт до 83,8% ВВП в 2026 году — аналитики РАН
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet