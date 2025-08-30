От плоггинга до лесовосстановления: как Оренбуржье становится эколидером России

В Оренбургской области реализуется комплексная программа развития экологического волонтерства при активной поддержке региональных властей и крупного бизнеса. Одним из наиболее ярких мероприятий стал масштабный плоггинг-забег, одновременно проведенный в трех городах области — Оренбурге, Бузулуке и Сорочинске.

Более 200 участников, включая сотрудников компаний топливно-энергетического комплекса, студентов и активных горожан, преодолели свыше 20 километров, собрав около 300 килограммов мусора в городских парках, прибрежных зонах и лесных массивах. Мероприятие продемонстрировало эффективность совместной работы органов власти и предприятий в реализации экологических инициатив.

В рамках национального проекта "Экология" в регионе запланирована посадка не менее 20 гектаров лесополос вокруг населенных пунктов и промышленных зон. За предыдущие годы уже восстановлено более 6000 гектаров лесов, а волонтеры нефтедобывающих компаний высадили порядка 15 тысяч молодых деревьев различных пород.

Ключевыми экологическими проектами области стали: очистка 7 километров русла реки Урал с объемом финансирования свыше 152 миллионов рублей, реализация федеральной программы "Чистый воздух" по снижению выбросов вредных веществ в промышленных городах, а также строительство комплекса по переработке отходов мощностью до 300 тысяч тонн в год.

Социально ответственный бизнес вносит значительный вклад в экологическое развитие региона — только одна из нефтяных компаний направила на природоохранные мероприятия за пять лет более 10 миллиардов рублей, а в 2024 году "зеленые" инвестиции составили 74 миллиарда рублей.