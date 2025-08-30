Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
очистка пляжа от разлива нефти
очистка пляжа от разлива нефти
© Wikimedia Commons by Gore Lamar, U.S. Fish and Wildlife Service
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:45

Экологическая вселенная: как ликвидировали последствия нефтеразлива под Новороссийском

КТК: Нефтяного загрязнения на черноморском побережье от Новороссийска до Анапы не обнаружено

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об отсутствии нефтяного загрязнения на черноморском побережье от села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы. По данным компании, визуальный контроль прибрежной полосы не выявил наличия нефти и нефтесодержащих пленок после инцидента с утечкой в акватории порта Новороссийск.

В сообщении КТК отмечается, что в районе морского терминала полностью завершена ликвидация последствий нештатной ситуации, режим локальной чрезвычайной ситуации отменен. Основные работы по плану предупреждения и ликвидации разливов нефти завершены 30 августа.

Для ликвидации инцидента, произошедшего 29 августа во время погрузки танкера T. Semahat, было задействовано 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей. Развернуто более 1000 метров боновых заграждений. Собранная нефтеводяная эмульсия передана на терминал для утилизации.

В настоящее время проводится уточнение объема разлившейся нефти и расследование причин инцидента, которым предварительно признан разрыв морского соединения плавучего шланга. Продолжается экологический мониторинг состояния морской поверхности и атмосферного воздуха с отбором проб не менее двух раз в сутки.





