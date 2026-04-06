Девушка наносит крем на руки
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:54

Косметика притворяется натуральной: этот значок спасет от пустой траты денег

Маркировка "эко" на косметике не гарантирует натуральность без сертификации, объяснила молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева. В беседе с NewsInfo специалист рассказала, как распознать подделку в экосредствах для ухода.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Роскачество сообщил, что сорок процентов производителей экокосметики обманывают покупателей.

Долгое время в России термины "эко", "био" и "натуральный" активно использовались маркетологами без реального контроля, говорит эксперт. Ситуация изменилась только с прошлого года, когда для нанесения таких обозначений потребовалась обязательная сертификация.

"Если производитель хочет вынести слово "экопродукт" на этикетку, он должен пройти обязательную сертификацию. Такая косметика должна иметь не менее 95- ти процентов органических ингредиентов, соответствовать ГОСТам и ТРТС. Выдается сертификат, называется "Листок жизни". Это российская система экологической сертификации. Раньше была добровольная, с прошлого года нужно обязательно проходить сертификацию", — рассказала биолог.

Она также отметила, что переходный период продлится еще девять лет, поэтому на рынке все еще можно встретить продукцию с маркировкой "эко", не подтвержденную сертификацией.

"Если мы сами хотим оценить, натуральная косметика или нет, на этикетке часто маркетологи пишут, что девяносто пять процентов и выше натуральных компонентов. Первыми в списке идут несинтетические вещества, начиная с воды, экстрактов продуктов животного происхождения или растительного, часто такие продукты бывают "веган", такие продукты могут быть "эко", — пояснила Дробышева.

Дополнительно она рекомендовала проверять наличие международных сертификатов (например, Ecocert или Cosmos), использовать приложения для анализа состава и обращать внимание на упаковку, которая также должна быть экологичной и биоразлагаемой.

Среди "красных флагов" специалист выделила отсутствие сертификатов при обилии слов "эко", неполный или некорректный состав, а также подозрительно низкую цену продукта.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

