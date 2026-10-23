Бесплатное ЭКО после 38 лет предлагают отменить: за попыткой повысить рождаемость увидели опасный просчет

Предложение ограничить доступ к процедурам вспомогательных репродуктивных технологий по возрасту является деструктивным шагом, который не решит проблему низкой рождаемости, пояснил президент МОО "Мама", председатель АНО "Возвышение духа" Максим Мазуровский. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что любые административные запреты в столь чувствительной сфере не принесут ожидаемого положительного эффекта.

Ранее сообщалось, что появилась инициатива запретить россиянкам старше 38 лет проходить ЭКО бесплатно за счет средств ОМС. По мнению автора предложения, установление такого возрастного порога должно стать мотивацией для женщин планировать беременность и обращаться к профильным специалистам в более раннем возрасте.

Между тем специалисты отмечают, что средний возраст рождения первого ребенка в стране уже закрепился на отметке 26 лет.

Мазуровский назвал идею возрастного ценза для ЭКО необоснованной, отметив, что современная медицина и социальные тренды позволяют женщинам успешно становиться матерями и после 38 лет. По его словам, попытки искусственно ограничить права граждан в вопросах продолжения рода выглядят неуместно на фоне текущих демографических вызовов.

"38 лет — нормальная абсолютно история, возраст у нас сдвинулся достаточно сильно. У нас ситуация катастрофическая с демографией. Я думаю, что мы ее никакими запретами точно не изменим", — пояснил Мазуровский.

Специалист добавил, что ключевым фактором, влияющим на решение о пополнении семьи, является не наличие льгот или запретов, а общая уверенность женщины в завтрашнем дне. Для стабильного роста показателей необходимо гарантировать социальную защищенность, наличие работы и безопасности. Вопрос о том, поможет ли поддержка с помощью ЭКО по ОМС решить системный кризис, остается открытым для дискуссий.

"Чем мы можем поменять ситуацию с демографией в нашей стране? Только если женщины будут уверены, что завтра будет лучше, чем сегодня. Вот это все будет стимулировать женщин рожать", — добавил эксперт.

Говоря о физиологических аспектах, Мазуровский признал, что идеальный возраст для первого зачатия с точки зрения медицины находится в диапазоне от 20 до 23 лет. Однако к этому моменту молодые люди часто не обладают достаточным уровнем саморазвития и понимания ответственности за семью.

В государственной политике при этом обсуждаются различные меры для спасения демографии, выходящие за рамки прямых пособий. Опыт социализации и получения высшего образования обычно завершается ближе к 23-25 годам, что делает этот возраст более осознанным для создания ячейки общества. На федеральном уровне также прорабатывается поддержка многодетных семей, направленная на создание гибких механизмов помощи родителям.

Мазуровский резюмировал, что демографические процессы инерционны и требуют долгосрочной стратегии, основанной на доверии государству. Важным аспектом остается и финансовое благополучие, особенно с учетом того, что покупательская способность маткапитала подвержена изменениям. По мнению спикера, любые попытки чиновников внедрить ограничения вместо создания благоприятной среды являются лишь имитацией деятельности.

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