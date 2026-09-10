Рождаемость хотят поддержать с помощью ЭКО по ОМС: что может помешать этой идее

Расширение доступа к процедурам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) через систему обязательного медицинского страхования не окажет значимого влияния на рождаемость в стране, заявила руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что доля таких детей в общем объеме рождений слишком мала для исправления ситуации.

Ранее сообщалось, что женщины все чаще откладывают материнство на более поздний срок, что влечет за собой репродуктивные риски. В качестве решения проблемы предлагалось упростить получение бесплатной помощи репродуктологов, так как в России фиксируется рост обращений за подобными услугами.

При этом средний возраст материнства продолжает расти, смещаясь к 26 годам и старше.

По мнению Жгутовой, даже двукратное увеличение числа процедур ЭКО не изменит общую статистику. Специалист подчеркнула, что такие методы зачатия составляют лишь около двух процентов от всех беременностей, что является статистически малой величиной. Помимо низкой эффективности, эксперт указала на этические и медицинские угрозы, связанные с вмешательством в естественные процессы. Важным фактором остается и финансовая нагрузка на бюджет, хотя эксперты призывают учитывать не только названия инициатив, но и реальные суммы поддержки, выделяемые семьям.

"Зачатие по ЭКО не наблюдаемая малая величина. Это никак качественным образом не решит проблему демографии", — отметила Жгутова.

Особую тревогу у специалиста вызывает легитимизация неестественных способов продолжения рода. По ее словам, это создает почву для опасных экспериментов, включая использование искусственных маток и развитие евгеники, когда родители пытаются корректировать гены будущего ребенка.

Подобные технологии ведут к утрате человеческой идентичности и разрушению биоэтических норм, говорит эксперт. Зачастую обсуждение таких реформ происходит на фоне снижения реальных доходов населения и обесценивания существующих пособий.

"Дальше это генная инженерия, когда ребенку будут выбирать пол, возраст и проводить определенные манипуляции на этапе формирования зачатия. Будут гены корректировать, а это уже приведет к обесчеловечиванию с точки зрения морали", — пояснила специалист.

Жгутова также напомнила о физиологических последствиях ЭКО для женщин. Подготовка к процедуре требует серьезной гормональной терапии, которая наносит удар по здоровью матери и может спровоцировать развитие хронических заболеваний. В государственном секторе при этом продолжают работать программы бесплатной помощи, однако они не могут полностью нивелировать риски осложнений.

"Это огромные риски в дальнейшем, потому что раскачивается система гормональная. Искусственным образом создаются гормональные качели, которые влияют на организм женщины. В большинстве случаев это приводит к заболеваниям", — рассказала Жгутова.

В контексте обсуждения будущего страны многие общественные деятели подчеркивают, что фундамент государственности должен опираться именно на духовное преображение и традиционные ценности, а не на технологические суррогаты.

"Несколько эмбрионов — это несколько жизней. Но когда идет подсадка, выбирают наилучшие. По сути, это такой же квазиаборт", — заключила эксперт.

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