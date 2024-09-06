Эксперт назвал четыре ключевых недостатка китайских автомобилей на русских дорогах

У китайских автомобилей есть четыре основных недостатка. Два из них связаны с турбодвигателями: они недостаточно мощные и имеют короткий срок службы. Об этом сообщил руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров в интервью "Газете.Ru".

Что касается турбодвигателей, они могут выйти из строя уже после 150-200 тысяч километров пробега, тогда как атмосферные двигатели обычно требуют ремонта только после 300-400 тысяч километров. Мощностные характеристики двигателей часто не соответствуют массе автомобиля и ожидаемой динамике переключения скоростей. В роботизированных коробках передач китайских моделей могут возникать проблемы с переключением.

Также эксперт указал на проблемы с подвеской на некоторых моделях. Она не выдерживает суровых условий российских дорог и может выйти из строя после 30-50 тысяч километров пробега. Кроме того, в некоторых китайских автомобилях могут быть неправильно переведены пункты меню медиасистемы, что затрудняет их использование.

Ранее основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников отметил, что основной проблемой при ремонте китайских автомобилей является дефицит запчастей. Сроки ожидания запчастей могут достигать двух месяцев, а для некоторых брендов, таких как Changan, BYD и FAW, — до полугода. Возникают и проблемы с совместимостью комплектующих.

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