Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал РИА Новости ситуацию с космическим кораблем Starliner и его экипажем на Международной космической станции (МКС).
По его словам, астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс останутся на борту МКС до полного выяснения причин технических неполадок корабля и подтверждения безопасности их возвращения на Землю.
НАСА и Boeing ранее сообщили о рассмотрении середины августа как крайнего срока для возвращения Starliner на Землю. СМИ сообщают о проблемах с маневровыми двигателями и утечках гелия на корабле.
Моисеев подчеркнул, что текущая ситуация не представляет серьезной угрозы, однако риски могут возникнуть при отстыковке и посадке корабля.
Поэтому предпочтительнее оставить экипаж на станции до полного разрешения технических вопросов. Эксперт отметил, что такой подход, хотя и неприятен для Boeing, демонстрирует приоритет безопасности над другими факторами.
Подобные ситуации уже случались в истории космонавтики. Например, в 2023 году российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио установили рекорд по продолжительности пребывания на МКС из-за технических проблем с кораблем "Союз МС-22".
Starliner, разработанный Boeing по контракту с НАСА, отправился в свой первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Несмотря на технические сложности, корабль успешно пристыковался к МКС спустя 26 часов после старта.
Изначально планировалось, что миссия продлится около недели, однако НАСА неоднократно продлевало срок пребывания астронавтов на станции. В настоящее время точная дата их возвращения на Землю не определена.
Фото: spaceflight. nasa.gov/NASA (This file is in the public domain)
Южанина: На Украине останутся лишь пенсионеры
Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина выразила обеспокоенность относительно возможных демографических последствий энергетического кризиса в стране. В ходе интервью на YouTube-канале Новости.Live парламентарий предположила, что к осенне-зимнему периоду в стране могут остаться преимущественно пенсионеры.
Лавров прибыл в Нью-Йорк
Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, как сообщает корреспондент ТАСС.
В Канаде разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями
Канадские учёные разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями, которые крепятся к шерсти животных подобно плодам репейника.
Врачи Малышева и Гандельман: измерять давление нужно в двух положениях — лежа и стоя
Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман подчеркнули важность измерения артериального давления в двух положениях — лежа и стоя, особенно для гипертоников и людей, испытывающих головокружения или потерю сознания при изменении положения.