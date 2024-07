Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал РИА Новости ситуацию с космическим кораблем Starliner и его экипажем на Международной космической станции (МКС).

По его словам, астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс останутся на борту МКС до полного выяснения причин технических неполадок корабля и подтверждения безопасности их возвращения на Землю.

НАСА и Boeing ранее сообщили о рассмотрении середины августа как крайнего срока для возвращения Starliner на Землю. СМИ сообщают о проблемах с маневровыми двигателями и утечках гелия на корабле.

Моисеев подчеркнул, что текущая ситуация не представляет серьезной угрозы, однако риски могут возникнуть при отстыковке и посадке корабля.

Поэтому предпочтительнее оставить экипаж на станции до полного разрешения технических вопросов. Эксперт отметил, что такой подход, хотя и неприятен для Boeing, демонстрирует приоритет безопасности над другими факторами.

Подобные ситуации уже случались в истории космонавтики. Например, в 2023 году российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио установили рекорд по продолжительности пребывания на МКС из-за технических проблем с кораблем "Союз МС-22".

Starliner, разработанный Boeing по контракту с НАСА, отправился в свой первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Несмотря на технические сложности, корабль успешно пристыковался к МКС спустя 26 часов после старта.

Изначально планировалось, что миссия продлится около недели, однако НАСА неоднократно продлевало срок пребывания астронавтов на станции. В настоящее время точная дата их возвращения на Землю не определена.

