Новые детали крушения SSJ-100 в Подмосковье: проблемы с датчиком угла атаки

Экипаж воздушного судна SSJ-100, которое разбилось в Подмосковье 12 июля, перед падением обнаружил возможную неисправность датчика угла атаки, как указано в докладе, опубликованном Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). В ходе полета второй пилот выразил обеспокоенность по поводу высокого угла атаки, на что командир воздушного судна предположил возможную неисправность соответствующего датчика.
Sukhoi Superjet столкнулся с трагедией, упав в лесной зоне под Москвой, в результате чего погибли все находившиеся на борту трое членов экипажа. Самолет, принадлежащий компании "Газпром авиа" и выполнивший вылет после проведения ремонтных работ на заводе, направлялся в аэропорт "Внуково". Однако его полет оборвался в районе населенного пункта Апраксино. В понедельник МАК объявил о выявлении обстоятельств произошедшего, уточнив, что расследование причин крушения продолжается.
Фото: Wikimedia Commons/ Sukhoi SuperJet 100 ,Кацухико Токунага/SuperJet International , (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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