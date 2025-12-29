Ехали за дешёвым Пхукетом — попали в дорогую ловушку: Патонг ломает бюджет

Пхукет у многих ассоциируется с доступным отдыхом, пляжами и недорогой азиатской кухней. Однако реальность для туристов, выбирающих район Патонг, часто оказывается иной: именно здесь отпуск может неожиданно обойтись значительно дороже запланированного. Об этом сообщает Турпром, изучивший отзывы путешественников и мнения гидов, работающих на острове.

Патонг как центр развлечений и расходов

Патонг давно считается главным эпицентром ночной жизни Пхукета. Бары, клубы, торговые улицы и плотная застройка делают район максимально насыщенным и удобным для тех, кто хочет быть "в центре событий". Но именно эта концентрация развлечений формирует и завышенные цены.

Многие туристы признаются, что осознают уровень расходов уже на месте. Простой обед здесь может стоить как полноценный ужин в европейской столице, а ежедневные траты быстро выходят за рамки привычного "азиатского" бюджета.

Еда и рестораны: выше среднего по острову

Анализ жалоб путешественников показал, что питание в Патонге — одна из самых затратных статей расходов. Даже в популярных заведениях с хорошими рейтингами средний чек заметно выше, чем в других районах Пхукета.

Так, в No.6 Restaurant средний чек составляет 300-600 бат, а в ресторане Baan Rim Pa — уже 1000-1800 бат на человека. При этом местные гиды отмечают, что аналогичные по уровню заведения в других частях острова обходятся на 20-30% дешевле. В Патонге же туристы платят не только за еду, но и за локацию.

Бары и напитки: плата за атмосферу

Цены на напитки в Патонге также заметно выше средних. Стандартное пиво в баре часто стоит 150-200 бат, коктейли на пляже — 300-400 бат, а в модных заведениях счет за пару напитков легко превышает 800-1200 бат без учета еды.

Даже опытные гиды признают, что разница становится ощутимой, когда турист начинает регулярно посещать бары и пляжные клубы. Атмосфера вечернего Патонга привлекательна, но именно она формирует так называемый "суперчек".

Сувениры и услуги не по-азиатски

Разница в ценах заметна и в бытовых услугах. Массаж в менее туристических районах стоит 250-300 бат, тогда как в Патонге — 350-500. Простые сувениры, которые в других частях острова продаются за 100-150 бат, здесь могут стоить вдвое дороже.

В итоге разница в 30-50% по большинству позиций становится заметной уже в первые дни отдыха, особенно для туристов со средним бюджетом.

Почему Патонг такой дорогой

Эксперты туриндустрии объясняют это высокой арендой, ориентацией на туристов и конкуренцией за платежеспособную аудиторию. Заведения вынуждены закладывать в цены не только сервис и качество, но и расходы на содержание бизнеса в самом "тусовочном" районе острова.

Пляж Патонга и альтернативы

Несмотря на статус, пляж Патонга далеко не всегда впечатляет тех, кто ищет природу и уединение. По отзывам туристов, вода здесь менее чистая, а людей заметно больше. При этом пляжи Ката, Най Харн или Сурин предлагают более спокойную атмосферу и зачастую более низкие цены на еду и услуги.

Где остановиться, чтобы сэкономить

Тем, кто хочет отдохнуть на Пхукете без лишних трат, гиды и туристы советуют обратить внимание на районы Rawai, Karon Beach и Kamala Beach. Здесь спокойнее, меньше толп, а расходы на питание и сервис ощутимо ниже, чем в Патонге.

Почему туристы все равно выбирают Патонг

Несмотря на высокие цены, Патонг остается популярным благодаря ночной жизни, разнообразию развлечений и удобной логистике. Многие готовы платить за динамику и атмосферу, но сами гиды Турпрома отмечают: этот район подходит не всем и точно не тем, кто рассчитывает на бюджетный отдых.