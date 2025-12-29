Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пхукет
Пхукет
© https://web.archive.org/web/20161101140103/https://www.panoramio.com/photo/129459340 by Максим Улитин is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:15

Ехали за дешёвым Пхукетом — попали в дорогую ловушку: Патонг ломает бюджет

Питание в районе Патонг оказалось дороже других районов Пхукета — Турпром

Пхукет у многих ассоциируется с доступным отдыхом, пляжами и недорогой азиатской кухней. Однако реальность для туристов, выбирающих район Патонг, часто оказывается иной: именно здесь отпуск может неожиданно обойтись значительно дороже запланированного. Об этом сообщает Турпром, изучивший отзывы путешественников и мнения гидов, работающих на острове.

Патонг как центр развлечений и расходов

Патонг давно считается главным эпицентром ночной жизни Пхукета. Бары, клубы, торговые улицы и плотная застройка делают район максимально насыщенным и удобным для тех, кто хочет быть "в центре событий". Но именно эта концентрация развлечений формирует и завышенные цены.

Многие туристы признаются, что осознают уровень расходов уже на месте. Простой обед здесь может стоить как полноценный ужин в европейской столице, а ежедневные траты быстро выходят за рамки привычного "азиатского" бюджета.

Еда и рестораны: выше среднего по острову

Анализ жалоб путешественников показал, что питание в Патонге — одна из самых затратных статей расходов. Даже в популярных заведениях с хорошими рейтингами средний чек заметно выше, чем в других районах Пхукета.

Так, в No.6 Restaurant средний чек составляет 300-600 бат, а в ресторане Baan Rim Pa — уже 1000-1800 бат на человека. При этом местные гиды отмечают, что аналогичные по уровню заведения в других частях острова обходятся на 20-30% дешевле. В Патонге же туристы платят не только за еду, но и за локацию.

Бары и напитки: плата за атмосферу

Цены на напитки в Патонге также заметно выше средних. Стандартное пиво в баре часто стоит 150-200 бат, коктейли на пляже — 300-400 бат, а в модных заведениях счет за пару напитков легко превышает 800-1200 бат без учета еды.

Даже опытные гиды признают, что разница становится ощутимой, когда турист начинает регулярно посещать бары и пляжные клубы. Атмосфера вечернего Патонга привлекательна, но именно она формирует так называемый "суперчек".

Сувениры и услуги не по-азиатски

Разница в ценах заметна и в бытовых услугах. Массаж в менее туристических районах стоит 250-300 бат, тогда как в Патонге — 350-500. Простые сувениры, которые в других частях острова продаются за 100-150 бат, здесь могут стоить вдвое дороже.

В итоге разница в 30-50% по большинству позиций становится заметной уже в первые дни отдыха, особенно для туристов со средним бюджетом.

Почему Патонг такой дорогой

Эксперты туриндустрии объясняют это высокой арендой, ориентацией на туристов и конкуренцией за платежеспособную аудиторию. Заведения вынуждены закладывать в цены не только сервис и качество, но и расходы на содержание бизнеса в самом "тусовочном" районе острова.

Пляж Патонга и альтернативы

Несмотря на статус, пляж Патонга далеко не всегда впечатляет тех, кто ищет природу и уединение. По отзывам туристов, вода здесь менее чистая, а людей заметно больше. При этом пляжи Ката, Най Харн или Сурин предлагают более спокойную атмосферу и зачастую более низкие цены на еду и услуги.

Где остановиться, чтобы сэкономить

Тем, кто хочет отдохнуть на Пхукете без лишних трат, гиды и туристы советуют обратить внимание на районы Rawai, Karon Beach и Kamala Beach. Здесь спокойнее, меньше толп, а расходы на питание и сервис ощутимо ниже, чем в Патонге.

Почему туристы все равно выбирают Патонг

Несмотря на высокие цены, Патонг остается популярным благодаря ночной жизни, разнообразию развлечений и удобной логистике. Многие готовы платить за динамику и атмосферу, но сами гиды Турпрома отмечают: этот район подходит не всем и точно не тем, кто рассчитывает на бюджетный отдых.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сады и парки Швейцарии сочетают ландшафтный дизайн и природные виды — гиды сегодня в 12:08
Швейцария оказалась не только про Альпы: эти сады меняют представление о стране

Швейцария раскрывается не только через Альпы: пять садов и парков страны показывают, как природа и дизайн создают выверенные и вдохновляющие пространства.

Читать полностью » Цены на авиабилеты в Сочи упали на 40% после праздников — Авиасейлс сегодня в 9:40
Отпуск в Сочи за полцены: как авиакомпании стимулируют спрос после праздников

После новогодних каникул билеты в Сочи могут подешеветь на 40%. "Авиасейлс" прогнозирует спад цен по России и за рубежом уже в январе.

Читать полностью » Карелия вошла в топ-5 направлений для новогодних каникул — Туроператоры сегодня в 9:20
Зимние каникулы без виз и долгих перелётов: вот почему Карелия бьёт все рекорды популярности

Карелия вошла в топ-5 направлений для новогодних каникул: туроператоры называют её идеальной за северное сияние, "Рускеалу" и зимние маршруты.

Читать полностью » Новый год в ОАЭ без переплат возможен при выборе района и отеля — ТурПром сегодня в 8:37
Когда праздник съедает бюджет: новогодние Эмираты раскрывают обратную сторону роскоши

Новогодний отдых в ОАЭ подорожал до рекордных уровней: где цены взлетают, как влияет спрос и какие варианты помогут сэкономить без потери впечатлений.

Читать полностью » Россияне чаще встречают Новый год в дороге — OneTwoTrip сегодня в 8:08
От Сочи до Владивостока: карта новогодних путешествий россиян вас удивит

OneTwoTrip назвал города, куда россияне летят и едут в новогоднюю ночь: лидируют Москва и Пхукет. Сколько стоит жильё в топ-направлениях?

Читать полностью » Российский турист раскритиковал Дубай за высокие цены — ActualNews сегодня в 7:34
Не Дубай, а золотая ловушка: ужин за 6000 рублей и прогулки под 35-градусной жарой

Россиянин рассказал о семейном отдыхе в Дубае за 1,2 млн рублей и заявил, что "экономным" туристам здесь делать нечего — что вошло в чек?

Читать полностью » Почти половина россиян планирует путешествия в 2026 году — Сберстрахование сегодня в 7:32
Море зовет, но кошелек не пускает: как россияне нашли компромисс между мечтой и реальностью

Почти половина россиян планирует путешествия в 2026 году: чаще выбирают поездки по стране, а за границей мечтают о море и Азии.

Читать полностью » Число туристов из России на Филиппинах выросло в 2025 году — Павлов сегодня в 7:29
Россияне и филиппинцы нашли общий язык: турпоток между странами вырос в два раза

Турпоток россиян на Филиппины растет: в 2025 году — 27 460 поездок, а в 2026-м ждут новый скачок из-за прямых чартеров на Боракай.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Праймер наносят на Т-зону для стойкости новогоднего макияжа — Тина Свигкоу
Авто и мото
Ford запросил регистрацию бренда для запчастей и сервисных услуг — Роспатент
Россия
Возраст принесения присяги при получении гражданства снизили до 14 лет — Госдума
Наука
Старые утечки данных подпитывают телефонное мошенничество — эксперт Курочкин
Мир
МИД Таиланда опроверг запрет на въезд после поездки в Камбоджу — МИД Таиланда
Общество
Авторитет учителя в школах резко снизился — психиатр Шуров
Красота и здоровье
Прерывистый сон ухудшает память — Sleep Health
Мир
Эксперты обозначили ключевые мировые события 2026 года — аналитики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet