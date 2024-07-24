В Соединенных Штатах назревают революционные настроения и перемены неизбежны, — заявил Роберт Кеннеди-младший, баллотирующийся на пост президента США в качестве независимого кандидата. Пост был опубликован на личной странице кандидата в социальной сети X.

Политик подчеркнул, что грядущие перемены неизбежны, однако их характер зависит от выбора американского народа. Он призвал граждан определиться, будут ли эти изменения основаны на идеалистических принципах или же их захлестнут деструктивные, регрессивные силы.

В дополнение к своему заявлению Кеннеди опубликовал фрагмент интервью, в котором он охарактеризовал текущую политическую ситуацию в США как классовое противостояние, вышедшее за рамки традиционной борьбы между демократами и республиканцами. Он также обратил внимание на тревожную статистику: более половины американцев не в состоянии обеспечить свои базовые потребности.

Изначально Кеннеди планировал участвовать в президентской гонке от Демократической партии, но впоследствии решил баллотироваться как независимый кандидат. Его предвыборная программа направлена на борьбу с коррупцией и разрушение связей между государственной властью и корпорациями.

Между тем, согласно информации The Washington Post, республиканский кандидат Дональд Трамп предложил Кеннеди высокопоставленную должность в своей потенциальной администрации в обмен на поддержку. Предполагается, что Кеннеди мог бы курировать вопросы здравоохранения и медицины.

Фото:From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)