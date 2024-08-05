Екатеринбургские СМИ рассказали о состоянии пережившей удар молнии женщины

В 20-х числах июля на озере Тургояк в Челябинской области в жительницу Екатеринбурга Анастасию ударила молния. Изначально семья не собиралась предавать огласке произошедшее, но когда пострадавшая пришла в себя, ее супруг Вадим решил все рассказать изданию E1.RU.
Он подчеркнул, что в тот день он находился в Екатеринбурге, а его жена — в городе Миасс Челябинской области, но после 12:00 она перестала выходить на связь.
"Оказалось, ее чужие люди нашли, она была в 300 метрах от Золотого пляжа. Я поехал сразу, в больнице написал отказную и сам повез ее на машине в 40-ю в Екатеринбург", — рассказал Вадим.
По его словам, врачи очень сильно удивились, когда выяснилось, что женщине удалось выжить после удара молнии.
На данный момент Анастасия уже пришла в себя. На полное восстановление ей нужно два-три месяца.
Фото: pxhere.com
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