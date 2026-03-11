Под снегом не простаивают, а ждут часа: раскрыто состояние машин скорой помощи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге опровергли слухи о машинах скорой помощи, которые якобы годами стоят под снегом без движения. Бригады якобы месяцами не выезжают на вызовы из-за этого, но министерство здравоохранения Свердловской области заявило: всё работает штатно. На балансе станции скорой имени В. Ф. Капиноса 178 автомобилей, из них 113 сейчас в рейсах. Пациенты получают timely помощь, бригады полностью укомплектованы транспортом. Пресс-служба ведомства разобрала фото и видео из соцсетей, объяснив статус каждой машины.

Текущее состояние автопарка

Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса в Екатеринбурге держит на балансе 178 автомобилей. Прямо сейчас на линии 113 машин, они выполняют все заявки без задержек. Бригады выходят на вызовы вовремя, пациенты не ждут помощи дольше положенного.

Общий парк позволяет покрывать пиковые нагрузки, когда вызовов особенно много. Врачи и фельдшеры не сталкиваются с нехваткой транспорта даже в ночные смены. Это подтверждают внутренние отчёты станции, где фиксируют ежедневные рейсы.

Слухи в соцсетях искажают картину, показывая только часть машин. Реальность проще: работа идёт полным ходом, без простоев из-за отсутствия транспорта. Данные пресс-службы министерства исключают системные проблемы.

Статус машин с фото и видео

Фото и видео из открытых источников показывают машины под снегом или в ремонте. В министерстве разобрали каждую группу.

"На балансе Станции скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса в Екатеринбурге находится 178 автомобилей. В работе прямо сейчас — 113 машин. Все бригады обеспечены транспортом в полном объёме, пациенты получают необходимую помощь. Автомобили, которые изображены на фото и видео: 27 машин по техническому состоянию больше не выйдут на линию, в данный момент идёт длительная юридическая процедура их списания; 18 машин после ДТП находятся на судебной экспертизе; 20 — на длительном ремонте", — сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Двадцать семь автомобилей технически выработали ресурс, их списывают по закону. Процедура тянется месяцами из-за бюрократии, но они уже не влияют на график выездов. Замену готовят заранее, чтобы не было пробелов.

Восемнадцать машин пострадали в авариях, сейчас ждут вердикта суда и экспертов. Двадцать других чинят долго — меняют узлы, которые не восстановить быстро. Эти случаи типичны для интенсивной эксплуатации скорой.

Никто из этих машин не стоит "годами без дела" в смысле простоя бригад. Они выведены из графика целенаправленно, а активный парк справляется с нагрузкой. Факты из ведомства ставят точку на домыслах.

Меры по поддержке службы

Министерство здравоохранения Свердловской области следит за автопарком еженедельно. Проводят проверки, чтобы выявлять риски заранее. Это помогает избегать сбоев в пиковые периоды, вроде зимы или эпидемий.

Принимают шаги для обновления машин: закупают новые, ускоряют ремонт старых. Бюджет на транспорт растёт, фокусируясь на надёжности. В результате бригады работают без перебоев круглосуточно.

Информация от пресс-службы прозрачна, с точными цифрами. Ведомство подчёркивает: все меры направлены на бесперебойность. Пациенты в Екатеринбурге могут рассчитывать на скорую без оглядки на слухи.

Такие опровержения укрепляют доверие к службе. Реальные данные важнее вирусных фото. Министерство продолжит информировать о парке, чтобы развеивать мифы.